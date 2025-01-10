Контрольные соотношения для уведомлений по налогам с 2025 года

Источник: Бухгалтерия.ру
С 2025 года отменены действовавшие в 2024 году контрольные соотношения, разработанные для проверки на корректность данных, представленных в уведомлениях об исчисленных налогах (авансовых платежах, сборах, страховых взносах).
С 1 января 2025 года действует приказ ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-15/19@ (ранее использовались соотношения, направленные письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@).
Но, несмотря на вступление в силу нового приказа, разработанные ранее контрольные соотношения сохранены. В нем все также 86 контрольных соотношений.
Изменения коснулись только формулировок. Например, теперь вместо «КБК» в графе «Наименование» используется термин «Код», а к соотношениям 74-75 приведены новые, более точные пояснения.
В приказе ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-15/19@ приведена полная таблица соответствия КБК и отчетных (налоговых) периодов, указанных в уведомлении, срокам уплаты налоговых платежей.
Подробно все налоговые нововведения разбираем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. На курсе вы получите базовые знания по всем участкам и отработаете навыки на реальных задачах 2025 года. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 82% за 3 500 рублей вместо
19 900 рублей.
Типы контрольных соотношений на 2025 год
Контрольные соотношения сформированы с учетом типичных ошибок бухгалтеров. Как правило, это:
несоответствие отчетных периодов и сроков уплаты;
неправильный код ОКТМО;
необоснованно отрицательная сумма к уплате.
Вот все типы контрольных соотношений, обращайте на них внимание при каждом заполнении уведомлений:
Не верно указан код отчетного (налогового) периода.
Неверная дата подачи уведомления по НДФЛ, подлежащему перечислению налоговым агентом, и НДФЛ, подлежащему уплате в соответствии со ст. 227 НК.
Ошибочно указан год.
Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сборов и страховых взносов в уведомлении превышает сумму по указанному коду в отношении УСН.
Неправильно указан код ОКТМО.
Необоснованно указана отрицательная сумма УСН-налога.
В уведомлении указана отрицательная сумма НДФЛ в части уплаты налога ИП.
Подано уведомление с отрицательной суммой, например, по налогу на прибыль с доходов в виде дивидендов от российских организаций.
Указана отрицательная сумма НДФЛ, превышающая 650 тыс. рублей.
Если в уведомлении обнаружены ошибки, налоговая служба его отклонит и направит в адрес компании сообщение о необходимости исправить ошибки и, или подать корректную декларацию.
В идеале, утвержденные контрольные соотношения должны быть «заложены» в вашу учетную программу. Это дает возможность не проверять документы «вручную». Если это не так, ваша программа не имеет такого функционала, уведомления нужно проверять каждый раз самостоятельно.
Начать дискуссию