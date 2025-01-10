Контрольные соотношения для уведомлений по налогам с 2025 года

Источник: Бухгалтерия.ру

С 2025 года отменены действовавшие в 2024 году контрольные соотношения, разработанные для проверки на корректность данных, представленных в уведомлениях об исчисленных налогах (авансовых платежах, сборах, страховых взносах).

С 1 января 2025 года действует приказ ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-15/19@ (ранее использовались соотношения, направленные письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@).

Но, несмотря на вступление в силу нового приказа, разработанные ранее контрольные соотношения сохранены. В нем все также 86 контрольных соотношений.

Изменения коснулись только формулировок. Например, теперь вместо «КБК» в графе «Наименование» используется термин «Код», а к соотношениям 74-75 приведены новые, более точные пояснения.

В приказе ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-15/19@ приведена полная таблица соответствия КБК и отчетных (налоговых) периодов, указанных в уведомлении, срокам уплаты налоговых платежей.

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