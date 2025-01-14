Закон о коллекторах с 1 февраля 2025 года: как с должников будут взыскивать долги

Отношения коллекторов с должниками регулируются законом № 230-ФЗ от 03.07.2016. Документ закрепляет права и обязанности специалистов по взысканию, заемщиков, допустивших просрочки по кредитам.

С 1 февраля 2025 года вступают в законную силу очередные изменения — они нацелены преимущественно на защиту граждан, внедрение дополнительных ограничений для коллекторов, нередко использующих «бандитские методы».

Основные моменты

Первые подвижки в законе о коллекторах начались еще в 2019 году. Тогда ввели ограничения на время звонков: с 8:00 до 22:00 в будние дни, с 9:00 до 20:00 в выходные/праздники.

По количеству также ввели лимиты, не более 2 звонков за неделю и до 8 звонков за один месяц. В течение суток число текстовых/голосовых сообщений не должно превышать 2 за сутки, 4 за неделю, 16 за месяц.

Есть еще важные детали:

Граждане получили право письменным заявлением запретить коллекторам и телефонные переговоры, и личные встречи. После уведомления о нежелании общаться со специалистами взыскания компании остается один способ коммуникации в виде заказных писем. Запрещено взаимодействие с людьми, внесенными в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве независимо от стадии процедуры признания финансово несостоятельными.

Ограничения также касаются всех инвалидов 1 группы, недееспособных и находящихся на лечении в стационаре. Соответствующий статус необходимо будет подтвердить официальным документом (справка, решение суда и т.д.).

Перечисленные правила касаются долгов перед всеми кредиторами: банки, микрофинансовые организации (МФО), частные лица.

Подробнее про МФО и изменения по ним с 1 февраля 2025 года

Один из самых острых вопросов в отношении коллекторской работы — взыскание займов от МФО. Эти организации выдают деньги практически без проверки заемщика, под короткий срок и всегда под большие проценты.

Часто к таким услугам прибегают люди с низким заработком, поэтому они нередко оказываются должниками. Стоит задержать возврат кредита на неделю-две, и сумма долга иногда возрастает вдвое.

Основные изменения в отношении взыскания в пользу МФО:

Информацию о размере задолженности теперь можно передавать через портал Госуслуги. Принято ограничение по количеству подобных уведомлений в количества 2 за месяц. Нарушения правил коммуникации может привести к «блокировке» до 30 дней.

Последнее осуществляется через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Ограничения могут сниматься досрочно. При звонках или личном общении коллекторы обязаны сообщать свое имя, идентификационный код, полное наименование кредитора и сведения о сумме задолженности.

При передаче права взыскания третьим лицам МФО обязаны в течение 5 дней уведомить должника о заключении такого соглашения под подпись, заказным письмом, через нотариуса или Госуслуги.

Кто такие коллекторы

Коллектор — организация или частный специалист, профилем работы которого является взыскание долгов от имени разных кредиторов. Они вправе действовать по соглашению с банками, МФО или иными юридическими, физическими лицами.

Их задача заключается в убеждении должника начать добровольное погашение просроченного займа. В ряде случаев коллекторы могут выступать в роли кредитора. Например, если долг был куплен по договору цессии.

Запрещено работать коллектором при условии наличия не снятой/не погашенной судимости за:

умышленные преступления против личности;

в сфере экономики независимо от отрасли;

против государственной власти;

против общественной безопасности и порядка.

Чтобы официально вести коллекторскую деятельность, обязательна регистрация в реестре ФССП. Ранее это регулировалось слабо. Так, до 2016 года коллекторы имели возможность «беспределить» вплоть до запугивания, шантажа должников, оказания физического воздействия. Многие ситуации сводились максимум к хулиганству.

С 1 февраля 2025 года грубые нарушения действующего закона легко приведут к исключению коллекторского агентства из реестра (с запретом деятельности).

Права коллекторов по звонкам, посещению родственников, обращению в суд

Новая редакция закона №230-ФЗ прямо запрещает коллекторам применять физическую силу или оскорблять должников. Сотрудники агентств не имеют права самовольно проникать на жилплощадь и общаться с родственниками «клиентов», если на то нет разрешения.

Подобные действия приведут либо к серьезным штрафам, либо к аннулированию лицензии на коллекторскую деятельности. Оба варианта невыгодны для взыскателей.

Исключение составляют случаи, если должник ранее подписал разрешение на взаимодействие со своими близкими и иными «третьими лицами». Например, при заключении кредитного договора. Тогда специалисты по взысканию имеют полное право пытаться повлиять на гражданина через его коллег, соседей, других людей из близкого окружения. Также коллекторы вправе выкупить долги и уже в качестве кредитора обращаться в суд.

Последнее обычно происходит в виде запроса судебного приказа на принудительное взыскание за счет привлечения службы ФССП. Ответчик (он же должник) имеет право в течение 10 дней подать возражение, например, относительно начисленной суммы.

Это приведет к отмене приказа, кредитор будет вынужден подавать стандартный иск с прениями сторон и пр. В этом случае ответчик может и заявить о пропуске срока исковой давности, запросить перерасчет долга.

Что делать, если кредитор продал долг коллекторам

Первое, что необходимо сделать при звонке по поводу просроченных кредитов от другой компании, это проверить легальность ее деятельности. Нужно запросить полное наименование и ИНН, а затем проверить сведения по открытому реестру ФССП. Также не будет лишним запросить у «нового кредитора» договор цессии (копию), который подтвердит факт передачи права требования.

Если обнаружатся несоответствия предоставленной информации и той, что удалось найти в реестре, гражданин может обратиться в надзорные органы для проверки организации.

От принудительного взыскания в пользу такого «кредитора» поможет защититься суд. Например, если в иске запросить признать договор цессии недействительным или ничтожным.

Правила общения с коллекторами по обновленному закону

Новые правила нацелены на упрощение общения должников с коллекторами. Первые находятся в «слабой позиции», поэтому закон увеличил возможности по защите своих прав обычных граждан. Но и с их стороны предполагается стремление к нормальному диалогу.

Например, стоит пояснять причину просрочек, невозможности возврата долга «здесь и сейчас». Если коллекторы выкупил его, можно попробовать договориться об отсрочке выплат, уменьшении общей суммы.

Гражданин вправе отказаться от разговора, если телефонные звонки начали поступать до получения бумажного уведомления об уступке прав требования по кредиту. В любом случае должник может запросить данные звонящего — фамилию, имя, отчество, должность/табельный номер, наименование коллекторского агентства, от имени какого кредитора звонят.

Такой подход позволит избежать как лишних нервов по собственным долгам, так и разговоров по «чужим кредитам».

Источник: https://buhguru.com/effektivniy-buhgalter/zakon-o-kollektorah-s-1-fevralya-2024-goda-kak-s-dolzhnikov-budut-vzyskivat-dolgi.html#