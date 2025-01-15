Как проверить, не заблокировала ли налоговая ваш счет

Разбираемся, как компании проверить наличие блокировки счета на сайте ИФНС и что делать, если ваш счет оказался заблокирован.

Что такое блокировка счета

Блокировка счета — это мера, которую применяет ФНС, чтобы ограничить доступ к средствам на банковском счете. Причины блокировки могут быть разными — от неоплаченных налогов до налоговых правонарушений.

Обычно при приостановке ФНС проведения операций входящие платежи не блокируются, заморозка по счету подразумевает остановку всех расходных транзакций.

Но есть исключения – это платежи, которые должны быть выполнены раньше по сравнению с налоговыми обязательствами. Для налоговых требований определена третья очередность. Это значит, что даже при блокировке счета банк продолжит осуществлять следующие расходные платежи:

По исполнительным документам о возмещении ущерба , нанесенного жизни и здоровью, а также по искам о взыскании алиментов (первая очередь).

По документам, касающимся возмещения выходных пособий и выплат зарплаты уволенным сотрудникам, а также по вознаграждениям авторам объектов интеллектуальной собственности (вторая очередь).

По платежным документам на получение зарплаты, если они были поданы в банк до введения ограничения.

Кроме того, не приостанавливается перечисление налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, а также уплата пеней и штрафов.

Обратите внимание: если расчетный счет в одном из банков оказался заблокирован, закрыть его и открыть новый в другом финансовом учреждении не получится. Каждая кредитная организация перед подписанием договора обязательно проверяет потенциального клиента на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Наличие арестованного счета у клиента станет основанием для отказа в открытии нового.

Как проверить блокировку расчетного счета на сайте налоговой

На сайте Федеральной налоговой службы есть бесплатный онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить ограничения по счету.

Перейдите на страницу сервиса.

В разделе «Тип запроса» выберите «Запрос о действующих решениях о приостановлении». При выборе откроются дополнительные поля для ввода своего ИНН и БИК банка, по которому вы хотите проверить блокировку счета. Заполните данные и нажмите на кнопку «Отправить запрос».

Если видите, что счет заблокирован, нужно посмотреть код блокировки. Расшифровки кодов содержатся внизу страницы в разделе «Справочник оснований для принятия решения о приостановлении операций и переводов». Чтобы разблокировать счет, необходимо решить проблему, из-за которой была наложена блокировка.

Посмотреть коды блокировок можно в нашей таблице:

Код Наименование 1 Неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) требования об уплате задолженности 2 Непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления 3 Обеспечение возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в соответствии с пунктом 10 статьи 101 Налогового кодекса 4 Неисполнение налогоплательщиком-организацией (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) установленной пунктом 5.1 статьи 23 Налогового кодекса обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для передачи налогоплательщиком-организацией квитанции о приеме документов, направленных налоговым органом 5 Неисполнение налогоплательщиком-организацией (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) установленной пунктом 5.1 статьи 23 Налогового кодекса обязанности по обеспечению получения от налогового органа по месту нахождения организации (по месту учета организации в качестве крупнейшего налогоплательщика) документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в течение 10 рабочих дней со дня установления налоговым органом факта неисполнения налогоплательщиком-организацией такой обязанности 6 Непредставление налоговым агентом (плательщиком страховых взносов) расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (расчета по страховым взносам)

Почему налоговая блокирует счета

Существует несколько причин, по которым налоговая служба может инициировать блокировку счета:

в рамках выполнения решения о взыскании денег (или драгоценных металлов) с банковских счетов налогоплательщика и электронных кошельков;

если налогоплательщик не подал налоговую декларацию в налоговую службу в течение 10 рабочих дней после окончания установленного срока;

если налогоплательщик не выполняет требование по получению документов в электронном виде от налогового органа по месту своей регистрации в течение 10 рабочих дней после уведомления о нарушении;

если налогоплательщик не отправит налоговой службе квитанцию о получении требования предоставить документы или пояснения в течение 10 рабочих дней после того, как срок для передачи этих документов истечет;

если налоговый агент (тот, кто платит страховые взносы) не предоставит расчет налогов на доходы физических лиц, которые он удержал;

для выполнения решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

Компании или индивидуальные предприниматели (ИП) чаще всего сталкиваются с блокировкой, если вовремя не оплачивают налоговые отчисления или не предоставляют налоговую декларацию.

Важно! Физическим лицам налоговая счета не блокирует — в случае невыплаченной налоговой задолженности ФНС обращается в банк с постановлением, по которому финансовое учреждение должно заморозить на счете клиента определенную сумму.

Проблемы, которые вызывает блокировка счетов

Блокировка счетов ИП или организаций может вызвать несколько серьезных проблем:

лишение доступа к средствам может привести к финансовым трудностям , особенно потому, что в рамках блокировки государственные органы, как правило, блокируют все открытые счета организации или ИП;

могут возникнуть задержки в выплате заработной платы , если требование налоговой по заморозке денег на счет пришло в банк раньше, чем платежки с зарплатами сотрудникам;

блокировка расчетного счета может привести к задержкам в выполнении контрактных обязательств, что, в свою очередь, может привести к штрафам и убыткам от неисполнения договоров и испорченным отношениям с подрядчиками и поставщиками;

компания может столкнуться с трудностями в получении новых кредитов или займов, поскольку банки и финансовые учреждения будут менее склонны доверять организации, на счета которой наложила арест налоговая служба.

Что делать, если счет заблокирован

Если вы обнаружили, что ваш счет заблокирован, не стоит паниковать. Существует несколько шагов, которые могут помочь восстановить доступ к вашим средствам.

1. Узнать причину блокировки. Вы можете обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации или воспользоваться интернет-сервисом проверки блокировки и выяснить ее причину.

2. Погасить задолженность — если блокировка связана с налоговыми долгами, постарайтесь как можно быстрее погасить всю задолженность. После этого необходимо будет предоставить налоговой службе подтверждение об уплате.

3. Подготовить и предоставить в налоговую необходимые документы — если блокировка связана с тем, что ваша компания не предоставила отчетность вовремя и проигнорировала запросы от ФНС.

Даже если налогоплательщик оперативно выполнит платеж, это вовсе не гарантирует, что ФНС снимет все ограничения в тот же день: с момента перевода необходимой суммы до того момента, когда инспекция его увидит, может пройти до трех рабочих дней, а в некоторых ситуациях — даже больше.

Поэтому стоит сразу после оплаты долга обратиться в налоговое ведомство с подтверждающими документами и заявлением на разблокировку соответствующих счетов в течение текущего дня.

Если заморозка связана с тем, что вы вовремя не подали налоговую декларацию, ФНС снимет блокировку в течение одного рабочего дня после того, как вы предоставили необходимые документы.

Если вы считаете, что блокировка счета произошла неправомерно и у вас есть доказательства, можно обратиться в суд. Важно, чтобы у вас были все необходимые документы для подачи иска.

Как оспорить решение о блокировке счета

Оспорить решение о блокировке счета налоговой можно, обратившись в вышестоящий налоговый орган, региональное управление ФНС. Для этого нужно:

Составить письменную жалобу, в которой следует указать обстоятельства блокировки, обосновать незаконность принятых мер, приложить нужные документы.

В жалобе указать информацию о налогоплательщике: Ф. И. О. и адрес для индивидуальных предпринимателей или наименование и адрес для юридических лиц.

Предоставить данные о спорном решении, включая дату, номер, информацию об ИФНС и фамилию подписанта.

Также вы можете обратиться в суд с иском о признании действий налоговой службы незаконными, если считаете, что ваши права были нарушены.

Обратите внимание, что с начала 2025 года вступают в силу новые правила, по которым налоговая обязана рассматривать жалобу в течение 7 дней, а обращаться в вышестоящий орган не нужно. Ваша заявление рассмотрит то отделение ФНС, которое и приняло решение о блокировке счета.

Как избежать блокировки счетов в будущем

Соблюдайте платежную дисциплину и вовремя оплачивайте налоги. Контролируйте сроки подачи налоговых деклараций и обязательно проверяйте уведомления от ФНС в личном кабинете.

Если у вас возникла задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пени и штрафам и вы понимаете, что вовремя выполнить свои обязательства не получится, вы можете обратиться в налоговый орган с просьбой о предоставлении отсрочки или рассрочки платежа:

Отсрочка (единовременная уплата всей задолженности в конце срока) может быть предоставлена налоговым органом на срок, который не превышает одного года.

Рассрочка (поэтапная оплата задолженности в течение установленного периода) может быть предоставлена на срок, не превышающий трех лет.

Обратите внимание: для получения отсрочки или рассрочки от налоговой нужно аргументировать причины, по которым вы не можете вовремя расплатиться по обязательствам, предоставить документы и обеспечение (залог, поручительство или банковская гарантия).

О чем важно помнить

Блокировка счета налоговой может привести к неприятным последствиям: ухудшению кредитной истории, сложностям с погашением обязательств перед поставщиками, задержке выплат зарплаты сотрудникам. Важно следить за требованиями ФНС, сообщениями об аресте счетов на сайте налоговой и в случае блокировки как можно скорее устранить ее причину.

Частые вопросы

Как узнать, за что именно налоговая заблокировала мой счет

Чтобы узнать причину блокировки, нужно обратиться в отделение ФНС по месту регистрации или проверить данные в сервисе.

Можно ли использовать заблокированный счет для выплат сотрудникам или оплаты налогов

Оплачивать налоги с заблокированного счета можно, а с выплатами сотрудникам могут возникнуть сложности. Если платежки на перечисление заработной платы были созданы после блокировки, то в первую очередь средства на счете пойдут на уплату долга налоговой.

Сколько времени занимает разблокировка счета после устранения причины

Если счет заблокировали из-за возникшей задолженности по налогам, его разблокируют после того, как данные об оплате поступят в налоговую. Налоговая, в свою очередь, должна удалить ваш ИНН из реестра должников. Чтобы ускорить процесс, сразу после оплаты долга вам нужно обратиться в налоговую с просьбой снять арест со счета.

Если счет заморозили из-за того, что вы не подали налоговую декларацию, разблокировка произойдет в течение одного рабочего дня после того, как вы предоставите документы ФНС.