Можно ли получить социальный вычет с доходов от процентов по вкладам

Доход от процентов со вкладам относится к основной налоговой базе. Именно поэтому неработающий человек, который уплачивает налоги с вкладов, вправе получить вычет.
Согласно письму Минфина от 12.07.2024 № 03-04-05/65587 согласно пп. 9 п. 2.1 ст. 210 НК налоговая база по другим доходам (не указанным в п. 2.1 указанной нормы) в отношении которых используется ставка, предусмотренная п. 1 ст. 224, относится к основной налоговой базе.
Доходы, в виде процентов по вкладам не поименованы в пп. 2.1 ст. 210 НК. А значит, при определении основной налоговой базы в отношении доходов от процентов по вкладам, которые находятся на территории РФ, налогоплательщик может уменьшить сумму налогооблагаемых доходов на соответствующие вычеты.
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