Можно ли получить социальный вычет с доходов от процентов по вкладам

Для оформления социального вычета обычно требуют декларацию 3-НДФЛ. А для нее нужна официальная справка с места работы. Рассказываем, может ли неработающий человек получить социальный вычет, если он уплачивает НДФЛ со вкладов.

Доход от процентов со вкладам относится к основной налоговой базе. Именно поэтому неработающий человек, который уплачивает налоги с вкладов, вправе получить вычет.

Доходы, в виде процентов по вкладам не поименованы в пп. 2.1 ст. 210 НК. А значит, при определении основной налоговой базы в отношении доходов от процентов по вкладам, которые находятся на территории РФ, налогоплательщик может уменьшить сумму налогооблагаемых доходов на соответствующие вычеты.

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