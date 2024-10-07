Что делать работодателю, если сотрудник принес заявление на вычет по детям в середине года

По общему правилу работодатель предоставляет детский вычет работнику на основании заявления. Если сотрудник его не предоставил, то и вычета не будет.
Но на практике может быть ситуация, в которой работник подал заявление позже начала года. При этом он может претендовать на вычет. Здесь у работодателя есть несколько вариантов:
Можно предоставить вычет за прошедшие месяцы. Например, если работник подал заявление в октябре, то можно в том же месяце удержать НДФЛ в меньшем размере с учетом перерасчета.
Можно не пересчитывать налог и не предоставлять вычет.
Во втором случае работодатель также поступает правомерно. Однако работник вправе самостоятельно вернуть излишне удержанный НДФЛ с доходов за предыдущие периоды.
Для самостоятельного получения вычета сотруднику достаточно подать в ИФНС по окончании года декларацию по форме 3-НДФЛ, документы, подтверждающие право на вычет (в том числе свидетельство о рождении), и заявление на возврат налога согласно п. 4 ст. 218 НК.
Но работодателю стоит иметь ввиду, что с 2025 года по вычетам будет действовать беззаявительный порядок. А значит, если сотрудник принесет работодателю документы, подтверждающие право на вычет, работодатель будет не вправе ему отказать.
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