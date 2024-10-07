Что делать работодателю, если сотрудник принес заявление на вычет по детям в середине года

Обычно сотрудники подают заявление на вычет по НДФЛ в начале года, чтобы применить льготу для прошедших месяцев. Но иногда заявление предоставляется в середине года. Рассказываем, что делать работодателю в таком случае.

По общему правилу работодатель предоставляет детский вычет работнику на основании заявления. Если сотрудник его не предоставил, то и вычета не будет.

Но на практике может быть ситуация, в которой работник подал заявление позже начала года. При этом он может претендовать на вычет. Здесь у работодателя есть несколько вариантов:

Можно предоставить вычет за прошедшие месяцы. Например, если работник подал заявление в октябре, то можно в том же месяце удержать НДФЛ в меньшем размере с учетом перерасчета. Можно не пересчитывать налог и не предоставлять вычет.

Во втором случае работодатель также поступает правомерно. Однако работник вправе самостоятельно вернуть излишне удержанный НДФЛ с доходов за предыдущие периоды.

Для самостоятельного получения вычета сотруднику достаточно подать в ИФНС по окончании года декларацию по форме 3-НДФЛ, документы, подтверждающие право на вычет (в том числе свидетельство о рождении), и заявление на возврат налога согласно п. 4 ст. 218 НК.

Но работодателю стоит иметь ввиду, что с 2025 года по вычетам будет действовать беззаявительный порядок. А значит, если сотрудник принесет работодателю документы, подтверждающие право на вычет, работодатель будет не вправе ему отказать.