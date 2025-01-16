Штрафы по предпринимательским статьям вырастут в три раза

Минюст подготовил законопроект, который увеличит размер штрафов по 36 статьям УК за нарушения в сфере экономики. Нижний порог собираются поднять в 2-3 раза, а верхний — до 5 раз.

Размер штрафов проиндексируют на уровень инфляции.

Максимальный штраф незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов вырастет с 300 тыс. до 1,5 млн рублей.

За преднамеренное банкротство — с 500 тыс. до 2 млн рублей, за незаконное использование чужого товарного знака — с 300 тыс. до 600 тыс., а за оборот товаров без маркировки — с 300 до 500 тыс.

«Размеры штрафов за совершение ряда преступлений, в которых ранее были увеличены пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба, не пересматривались с учетом инфляционных процессов с 2003 года», — говорится на сайте Минюста.

С 2021 по 2023 год по экономическим статьям осудили свыше 3 тыс. человек, из них половину оштрафовали. До 500 тыс. рублей в 2018 году заплатили 57% осужденных предпринимателей, а в 2023 году показатель вырос до 76%.