Как подтвердить нулевую ставку по НДС при экспорте в ЕАЭС и за его пределы

При экспорте в ЕАЭС компании имеют право использовать нулевую ставку НДС, если подтвердят ее в течение 180 дней со дня отгрузки. Рассказываем, как это правильно сделать.

Какие документы подать при экспорте в ЕАЭС

Чтобы подтвердить нулевую ставку необходимо предоставить документы согласно п. 1.3 ст. 165 НК и Протоколу о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС:

контракт;

заявление о ввозе с отметкой ФНС (предоставляет покупатель из ЕАЭС);

статистическую форму перемещения товаров (подается через личный кабинет на сайте ФТС) не позднее десятого рабочего дня месяца, который следует за месяцем отгрузки товара.

Транспортные документы, которые подтверждают перемещение товаров из РФ в страну ЕАЭС можно не предоставлять согласно письму Минфина от 27.01.2022 № 03-07-08/5275. Однако их стоит подать вместе с декларацией, так как их могут потребовать при проверке (п. 1.3, 10 ст. 165 НК).

В соответствии с позицией ФНС, изложенной в письме от 03.08.2018 № СД-4-3/15160@, документы можно направить по ТКС в виде сканов в утвержденном формате.

Исключение составляет заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Его можно подавать только на бумажном носителе. Лучше всего это сделать в день подачи декларации.

Вместо заявления экспортер вправе представить в электронной форме перечень заявлений согласно письму ФНС от 11.01.2017 № АС-4-15/201@. Если выбрать такой способ, то можно не представлять контракт.

В перечень стоит включить заявления, сведения о которых поступили в налоговые органы в соответствии с Протоколом о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС. А проверить поступление можно на сайте ФНС.

Перечень заявлений предоставляется через «Офис экспортера» на сайте ФНС. Однако налогоплательщик также вправе подать их через 1С. Для этого нужно:

Зайти в раздел «‎Отчеты — 1С: Отчетность». Выбрать «‎Регламентированные отчеты». Нажать на кнопку «‎Создать». Выбрать вкладку «‎Все». Нажать на папку «‎Налоговая отчетность». Выбрать «‎Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» и вручную сформировать его.

А если не успеть подтвердить ставку

Срок подтверждения нулевой ставки при поставках в ЕАЭС — не позднее 180 дней со дня отгрузки. Если не успеть, то необходимо начислить НДС на стоимость экспортированных товаров по обычным ставкам в декларации за квартал, в котором истек срок.

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По п. 9 ст. 167 НК при экспорте товаров из РФ в страны члены ЕАЭС, моментом определения налоговой базы является последнее число квартала, в котором был собран полный пакет документов, подтверждающих применение нулевой ставки. То есть необходимо включить операцию по экспорту в декларацию по НДС за тот период, в котором был собран пакет документов.

А вот отказаться от нулевой ставки по поставкам в ЕАЭС не получится. Так как это не предусмотрено в нормативных актах.

НДС по экспортируемым товарам нужно брать к вычету так же, как и по другим товарам (если несырьевой экспорт). В случае сырьевого экспорта НДС нужно брать к вычету только при определении налоговой базы от продажи экспортных товаров.

Какие документы подавать при экспорте за пределы ЕАЭС

В случае экспорта товаров за пределы ЕАЭС и применения нулевой ставки, в общем случае нужно представить в ФНС реестр в электронной форме (согласно пп. 1 п. 1 ст. 165 НК). При его составлении стоит использовать «‎Офис экспортера». В реестре должны содержаться сведения:

из декларации на товары , по которой они выпущены в процедуре экспорта и вывезены за пределы ЕАЭС (в том числе через территорию государства — члена ЕАЭС);

из контракта с иностранным лицом на реализацию товаров, вывозимых за пределы ЕАЭС.

По п. 1.2 и 17 ст. 165 НК налоговая вправе истребовать копии транспортных и других документов, которые подтверждают вывоз товаров за пределы ЕАЭС, если ведомство обнаружит несоответствие между сведениями экспортера и ФНС. А также в случае, если в ФНС не поступили сведения из ФТС.

Документы или электронные реестры для подтверждения нулевой ставки по экспорту нужно представить в инспекцию вместе с налоговой декларацией. Сроки подачи те же — 180 дней со дня отгрузки.

Формы реестров, порядок их заполнения и форматы представления утверждены приказом ФНС от 26.12.2023 № ЕД-7-15/1003@.