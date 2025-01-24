Счета-фактуры нужны для подтверждения отгрузки товара или предоставления услуг. Также они помогают подтвердить суммы НДС как по реализации таких товаров, так и при их получении. Рассказываем, как заполнить счета-фактуры при продаже товаров через обособленное подразделение.

Если организация продает товары через обособленное подразделение, то в строке 2б документа необходимо указать КПП подразделения в соответствии с письмом ФНС от 16.11.2016 № СД-4-3/21730@.

В строке 3 «Грузоотправитель и его адрес» необходимо указать полное или сокращенное наименование грузоотправителя и его почтовый адрес (см. Правила заполнения счета-фактуры).

Если грузоотправитель это обособленное подразделение организации, то в строке 3 нужно отразить его реквизиты согласно письму ФНС от 16.11.2016 № СД-4-3/21730@. А сведения о грузоотправителе можно указать на основании показателей товарной накладной — такой позиции придерживается Минфин в письме от 21.07.2017 № 03-07-09/46548).

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В строке 4 «Грузополучатель и его адрес» нужно указать полное или сокращенное наименование грузополучателя и его почтовый адрес. Если доставка направляется в обособленное подразделение организации-покупателя, то в строке 4 можно указать реквизиты этого подразделения в соответствии с письмом Минфина от 04.05.2016 № 03-07-09/25719.

Сведения о грузополучателе можно отразить на основании аналогичного показателя товарной накладной (см. письмо Минфина от 27.10.2021 № 03-07-09/86934).

А если организация приобретает товары через обособленное подразделение, то в строке 6б указывается КПП этого подразделения (согласно письму Минфина от 04.05.2016 № 03-07-09/25719).

Неверное указание реквизитов КПП в документе не влечет налоговых последствий для продавца или покупателя. Согласно НК КПП не является обязательным реквизитом. А неверный реквизит не повлияет на идентификацию продавца и покупателя, если другие данные (наименование, ИНН, адрес) указаны верно по п. 5, 5.1 и 5.2 ст.169 НК.