Льготы по налогу на имущество организаций в 2025 году и новые коды в декларацию

Законами, принятыми в рамках налоговой реформы, действие некоторых льгот по налогу на имущество организаций стало бессрочным, действие некоторых продлено, а также введены новые льготы с 2025 года. ФНС утвердила для новых льгот коды, которые нужно указывать в декларации по налогу.

Источник: Бухгалтерия.ру

Стали бессрочными

Бессрочной стала возможность определения законами субъектов РФ льготных ставок по налогу, не превышающих 1,6%, в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью (закон от 8 августа 2024 г. № 259-ФЗ). Ранее такая возможность была установлена до 2026 года.

Продление льгот

До 2030 года продлено действие пункта 6 статьи 376 НК, согласно которому налоговая база, определяемая как среднегодовая стоимость имущества, уменьшается на сумму законченных капитальных вложений на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию вводимых, реконструируемых и (или) модернизируемых судоходных гидротехнических сооружений, расположенных на внутренних водных путях РФ, и портовых гидротехнических сооружений, сооружений инфраструктуры воздушного транспорта (за исключением системы централизованной заправки самолетов, космодрома), учтенных в балансовой стоимости данных объектов.

Новые льготы

С 2025 года вводятся новые федеральные льготы для ряда организаций.

С 2025 года от уплаты налога освобождены, согласно закону от 29 октября 2024 г. № 362-ФЗ, организации, основным видом деятельности которых является производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, в отношении имущества, входящего в состав солнечных электростанций.

От уплаты налога с 2025 года освобождены (закон от 29 ноября 2024 г. № 416-ФЗ):

организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью,

системообразующие территориальные сетевые организации,

территориальные сетевые организации,

иные собственники объектов электросетевого хозяйства, переданных во владение и в пользование системообразующим территориальным сетевым организациям в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 46.4 закона «Об электроэнергетике» .

Утверждены коды для новых льгот по налогу на имущество организаций

В связи с введением с 2025 года новых федеральных льгот по налогу на имущество для ряда организаций ФНС приказом от 3 декабря 2024 г. № ЕД-7-21/1094 внесла поправки в порядок заполнения декларации.

1. От уплаты налога освобождены организации электросетевого хозяйства в отношении линий электропередачи, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов классом напряжения до 35 киловольт включительно, а также кабельных линий электропередачи и оборудования, предназначенного для обеспечения электрических связей и передачи электроэнергии, вне зависимости от класса их напряжения (закон от 29 ноября 2024 г. № 416-ФЗ).

Для этой льготы введен код 2010345.

2. Освобождены от уплаты налога организации с таким основным видом деятельности, как производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, в отношении имущества, входящего в состав солнечных электростанций (закон от 29 октября 2024 г. № 362-ФЗ).

Для этой льготы введен код 2010346. Приказ ФНС № ЕД-7-21/1094 вступит в силу с 14 марта 2025 года.