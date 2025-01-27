Какие налоги уплачивать при экспорте ПО в Белоруссию

При экспорте товаров и услуг в страны ЕАЭС необходимо учитывать, что со многими странами заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. Рассказываем, нужно ли уплачивать НДС и налог на прибыль.

Уплата НДС

Уплата НДС зависит от места реализации. Порядок взимания налога в странах ЕАЭС регулируется Протоколом о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС. Согласно этому документу при передаче авторских или аналогичных прав местом реализации считается место нахождения покупателя.

А значит местом реализации считается Белоруссия, поэтому клиент организации должен удержать НДС по своим законам.

Льготы продавца по этому налогу не имеют значения, так как они внутрироссийские.

Налог на прибыль

По налогу на прибыль есть расхождения во мнениях по применению статей Соглашения об избежании двойного налогообложения с Белоруссией. В письме Минфина от 06.10.2016 № 03-08-05/58256 указывается, что ст. 11 этого соглашения не применяется при передаче прав на программное обеспечение.

Минфин ссылается на комментарии к Модели конвенции Организации Экономического Сотрудничества и Развития по налогам на доход и капитал, которые не являются нормативным документом.

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В законодательстве охрана прав на ПО приравнивается к правам на литературное произведение. Это следует из ст. 1261 ГК: авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

В письме от 06.04.2018 № 03-08-05/23053 Минфин указывает, что белорусская сторона должна удерживать налог на доходы по ст. 11 Соглашения об избежании двойного налогообложения с Белоруссией. То есть контрагент должен удержать у организации налог на доходы.

Если предоставить документы, подтверждающие, что организация является резидентом РФ, то ставка налога будет 10%.

Из отчетности организации необходимо подать только декларацию о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами РФ по форме КНД-1151024.