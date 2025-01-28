Иностранцы дистанционно работают по ГПД: как удерживать НДФЛ

Если организация сотрудничает с иностранцами по гражданско-правовым договорам, то ей нужно удерживать НДФЛ и уплачивать страховые взносы. Однако если исполнители являются резидентами стран, с которыми заключены Соглашения об избежании двойного налогообложения, то работодатель может не удерживать НДФЛ.

Ситуация: у организации есть исполнители по гражданско-правовым договорам из Беларуси, Казахстана и Киргизии, которые оказывают услуги из своих государств через интернет. Можно ли не удерживать НДФЛ и не уплачивать страховые взносы, если с этими странами у РФ есть Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН)?

В каждом таком документе есть статьи, регламентирующие доходы от работы по найму. По Соглашению об избежании двойного налогообложения с Белоруссией от 21.04.1995, российская организация обязана удерживать НДФЛ, а физлица должны сами разобраться с двойным налогообложением при подаче декларации.

С другими странами ситуация меняется. В ст. 15 Конвенции с Казахстаном от 18.10.1996 указано:

1. С учетом положений статей 16, 18, 19 настоящей Конвенции заработная плата и другие подобные вознаграждения, получаемые резидентом договаривающегося государства в связи с работой по найму, облагаются налогом только в этом государстве, если только работа по найму не осуществляется в другом договаривающемся государстве. Если работа по найму осуществляется таким образом, получаемое в связи с этим вознаграждение может облагаться налогом в этом другом государстве.

То есть если работа осуществляется на территории Казахстана и у российской организации есть подтверждение резидентства от физлица (на дату выплаты каждого дохода), то НДФЛ не нужно удерживать. С Киргизией работает тоже самое.

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Страховые взносы не уплачиваются по договорам с Казахстаном и Киргизией, так как граждане этих стран работают не на территории РФ и не являются застрахованными лицами.

С Белоруссией у РФ есть Договор от 24.01.2006 «О сотрудничестве в области социального обеспечения», согласно которому физлицо само выбирает страну страхования. То есть в ГПД следует прописать, что исполнитель выбирает законодательство об обязательном социальном страховании в Белоруссии. Также можно оформить это отдельным заявлением. Если не сделать этого, то придется платить страховые взносы.