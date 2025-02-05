Михаил Юрьевич Волков родился в городе Спасск-Дальний Приморского края. В 1990-х годах он поступил в Хабаровскую государственную академию экономики и права, которая впоследствии стала Хабаровским государственным университетом экономики и права. В 1998 году окончил вуз, получив квалификацию по специальности «Финансы и кредит».

Свою профессиональную деятельность Михаил Волков начал в банковском секторе. В 2000 году он приступил к работе в «Альфа-банке», где занимался развитием региональных направлений бизнеса. За годы работы в банке Волков приобрел опыт в корпоративном управлении и стратегическом планировании. В 2012 году он перешел в Группу ВТБ, где занял пост вице-президента. Его обязанности включали руководство корпоративным бизнесом в московском регионе.

В 2015 году Михаил Волков вошел в состав Правления Банка Москвы, а в 2016 году стал старшим вице-президентом Банка ВТБ, возглавив департамент региональной сети.

В 2017 году Михаил Волков перешел на работу в АО «Почта России» в качестве заместителя генерального директора по операционному управлению. В этом же году он вошел в состав Правления компании. На данной должности Волков сосредоточился на реализации клиентоцентричной стратегии, направленной на улучшение качества обслуживания и улучшение операционных процессов. Были внедрены новые стандарты работы, цифровые инструменты и системы контроля за уровнем сервиса, что позволило упростить взаимодействие клиентов с почтовыми услугами.

В 2021 году Михаил Волков был назначен руководителем проекта по созданию государственного оператора лотерей под эгидой Министерства финансов Российской Федерации. Менее чем за год он обеспечил разработку стратегии компании, запуск высокотехнологичной платформы и формирование широкой сети дистрибуции, охватывающей более 70 тысяч торговых точек по всей России.

В январе 2023 года Михаил Волков был назначен генеральным директором АО «Почта России» в соответствии с правительственной директивой. Основными задачами на этой позиции стали: повышение операционной эффективности предприятия и обеспечение выполнения социально значимых функций. Волков активно занимается оптимизацией работы почтовых отделений, уделяя особое внимание удовлетворенности клиентов и вовлеченности сотрудников. Для реализации стратегии развития он регулярно посещает региональные подразделения, проводит встречи с персоналом и анализирует текущие показатели деятельности.

В 2024 году Михаил Волков был включен в список лучших управленцев России, заняв одну из лидирующих позиций в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» в категории «Связь и телекоммуникации». Рейтинг формируется Ассоциацией менеджеров России совместно с издательским домом «Коммерсантъ».

На протяжении своей карьеры Михаил Волков зарекомендовал себя как профессиональный руководитель, способный организовать стабильную работу крупных организаций и внедрять стратегически важные инициативы. Он продолжает предлагать эффективные решения для развития отраслей почтовой связи, логистики и корпоративного управления в России.