Как определить доход по УСН от торговли на маркетплейсе

В соответствии с позицией ФНС выручка определяется исходя из полной суммы, полученной маркетплейсом от покупателя в качестве расчетов за реализованные товары. А доход признается в том же размере, в котором он поступил от покупателя агенту. Рассказываем, как правильно определить выручку от продаж на маркетплейсе.

В отчете о реализации Ozon в доходах по УСН в книге учета доходов и расходов отражается стоимость проданных товаров с вычетом возвращенных. Стоимость проданных товаров это: сумма реализации+выплаты по механикам лояльности партнера. А стоимость возвращенных – это сумма возвращенных товаров+выплаты по механикам лояльности партнера.

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Чтобы вычислить сумму дохода необходимо из стоимости проданных товаров вычесть стоимость возвращенных. А еще в него нужно включить сумму по акту о премии за расчеты баллами и сумму по Отчету о компенсации, если они произошли в этот период.

Если доход рассчитывается исходя из отчета о реализации, то поступления на расчетный счет учитывать не нужно. Чтобы рассчитывать такую выручку в 1С, нужно действовать по такому алгоритму:

Зайти в раздел «Главное — Налоги и отчеты». Выбрать вкладку «УСН». Определить параметр учета доходов «По факту получения оплаты от покупателя комиссионером».

В этом случае суммы поступлений из расчетного счета не будут попадать в КУДиР при условии, что Отчет о продажах уже отражен.

Если сумма поступлений на расчетный счет превышает сумму по отчету о продажах, то в КУДиР в доход будет включаться такое поступление. А после проведения отчета выручка на УСН будет скорректирована, то есть аванс будет зачтен.