Корпоративный налог в ОАЭ: ключевые аспекты и советы

Корпоративный налог в ОАЭ является новым и важным элементом налоговой системы страны. Несмотря на его сравнительно недавнее введение, бизнес-сообщество активно адаптируется к новым условиям. В этом материале мы рассмотрим основные положения, а также актуальные требования и практические советы.

Автор: Алексей Карякин, генеральный менеджер компании Uniwide.

Наша цель — показать, почему налоговая реформа влияет не только на резидентов, но и на нерезидентов, а также каким образом компании могут грамотно использовать действующие льготы.

Предыстория и международные драйверы реформ

В течение многих лет отсутствие корпоративного налога в ОАЭ делало юрисдикцию привлекательной для самых разных секторов, включая недвижимость, логистику, финансы и туризм. Страна активно развивалась и одновременно принимала на себя обязательства перед международными организациями, в том числе Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Одним из таких обязательств стало участие в механизме глобального минимального налога, что сыграло важную роль во введении и регулировании корпоративного налога в ОАЭ.

В январе 2022 года власти ОАЭ анонсировали масштабную налоговую реформу, которая выразилась в подписании и реализации декрета-закона № 47 от 2022 года «О налогообложении корпораций и предприятий» (с поправками от 2023 года). По сути, он регулирует все аспекты начисления и сбора корпоративного налога на прибыль, включая ключевые определения и порядок администрирования.

Закон охватывает налоговые периоды, которые начались 1 июня 2023 года или позже, и призван гармонизировать национальные налоговые практики с международными требованиями.

Подобные реформы помогают ОАЭ не только сохранять статус одной из наиболее конкурентоспособных территорий для ведения бизнеса, но и укрепляют репутацию страны на глобальной арене. Международные партнеры и инвесторы, видя, что ОАЭ соблюдают современные стандарты прозрачности, охотнее регистрируют предприятия или вкладывают средства в существующие компании.

Мы убеждены, что введение корпоративного налога в ОАЭ — это закономерный шаг в рамках глобальных процессов адаптации к новым налоговым нормам.

Кто обязан уплачивать корпоративный налог в ОАЭ

Согласно Декрету-закону № 47, налогоплательщиками признаются как резиденты, так и нерезиденты страны при наличии определенных признаков. Под резидентами в целях корпоративного налога понимают юридические лица, зарегистрированные в ОАЭ, включая компании свободных экономических зон, а также иностранные компании, фактически контролируемые или управляемые из Эмиратов.

Физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность и имеющие годовой оборот выше одного миллиона дирхамов, также подпадают под налог.

Для нерезидентов правила несколько иные. Налог возникает при наличии постоянного представительства в стране, получении любого дохода от источников в ОАЭ или иной определенной законом связи с юрисдикцией. Например, если иностранная организация, не имеющая формальной регистрации в ОАЭ, фактически ведет бизнес или получает доход здесь, она может признаваться нерезидентом и платить корпоративный налог на прибыль.

Такая широта охвата снижает риски налоговых злоупотреблений и обеспечивает справедливую конкуренцию. Мы рекомендуем изначально определять свой статус, поскольку именно от него зависит порядок расчета налоговой базы и использования льгот.

Многие предприниматели недооценивают важность корректного определения статуса, что впоследствии приводит к штрафам. Поэтому важно изучить детали и в случае сомнений проконсультироваться со специалистами в сфере корпоративного налогообложения.

Ставки, пороговые значения и сравнения с иными странами

Основная ставка корпоративного налога в ОАЭ установлена на уровне 9%, но при этом действует значительная льгота для налогоплательщиков с невысоким доходом. Если налогооблагаемая прибыль не превышает 375 000 дирхамов (для юридических лиц) или 1 000 000 дирхамов (для физических лиц, ведущих бизнес), применяется ставка 0%.

Данные лимиты могут меняться на основании правительственных решений, но в январе 2025 года остаются актуальными.

Для сравнения, в ряде других стран мира корпоративные ставки колеблются от 12% до 30% и выше. Так, многие европейские юрисдикции привлекают бизнес не только стабильными экономическими условиями, но и иногда более сложными системами налоговых льгот.

В своем большинстве, однако, эти ставки все равно превышают ту, которую внедрили Эмираты. Поэтому ОАЭ сохраняют конкурентное преимущество за счет невысокого порога налогообложения и умеренной основной ставки корпоративного налога.

Минимальный доход, который полностью освобождается от налогообложения, позволяет молодым компаниям и стартапам действовать без лишних финансовых потерь. Это особенно важно в первые годы деятельности, когда бизнес только начинает формировать клиентскую базу и расширять операции.

Таким образом, налог в ОАЭ не столько усложняет работу компаний, сколько призван создать сбалансированный и прозрачный режим, соответствующий международным стандартам.

Освобождения от налога на прибыль и льготы

В ОАЭ действует целый спектр механизмов, смягчающих фискальную нагрузку. Среди них особенно важны освобождения для компаний свободных экономических зон. Если фирма соответствует определенным критериям (например, регистрируется в конкретной Free Zone и ведет деятельность в рамках дозволенной лицензии), то она сохраняет право на льготный налоговый режим. При этом следует соблюдать некоторые регулирования и своевременно подтверждать статус.

Существует также Small Business Relief, позволяющий компаниям с доходом, не превышающим 3 миллионов дирхамов в соответствующем периоде, временно избежать налога. Этот механизм применяется к налоговым периодам, которые заканчиваются не позднее 31 декабря 2026 года.

Условия получения льготы строго регламентированы: необходимо подтвердить объем оборота, а также соответствие прописанным в решении Министерства финансов критериям.

Отдельно стоит отметить положения об освобождении финансовых результатов при реструктуризации, передаче активов внутри квалифицированной группы, а также некоторые доходные статьи, такие как дивиденды и доход от долей участия. Это особенно актуально для крупных холдингов, которые перераспределяют активы внутри своих структур.

Несмотря на внушительный список льгот, не нужно забывать о том, что в ряде случаев все равно потребуется подготовка и сдача упрощенной декларации, чтобы подтвердить право на освобождение.

Регистрация, отчетность и процесс декларирования

Каждое налогообязанное лицо должно встать на учет в Федеральной налоговой службе ОАЭ (Federal Tax Authority). Регистрация происходит онлайн, где компания или предприниматель получает свой налоговый номер.

После этого следует подача декларации, которая также идет через электронный портал EmaraTax. Форму можно заполнять непосредственно на сайте, ответственно учитывая все статьи доходов и расходы.

Срок подачи налоговой декларации и уплаты корпоративного налога составляет девять месяцев после окончания выбранного финансового года. Чтобы не нарушить сроки и избежать штрафов, мы рекомендуем формировать внутренний налоговый календарь.

В рамках него удобно учитывать крайние даты, а также периодичность обработки документов. Важно, что при самостоятельном расчете налога необходимо вести детальный учет: компании обязаны хранить бухгалтерскую отчетность, подтверждающую все заявленные показатели.

В случае необходимости проверки сотрудники налоговой службы могут запросить документы, подтверждающие логику и точность расчетов. Это может включать в себя финансовую отчетность, справки по трансфертному ценообразованию и движение денежных средств.

Кроме того, может потребоваться подтверждение использованных льгот. Такой контроль не только обеспечивает честное налогообложение, но и побуждает предпринимателей совершенствовать систему внутреннего учета.

Штрафные санкции и ответственность за нарушения

Власти ОАЭ приняли решение Министерства финансов № 75 от 2023 года, чтобы регламентировать штрафы при нарушении правил корпоративного налогообложения. Ниже мы приводим основные примеры нарушений и предусмотренных санкций.

Нарушение Штраф, дирхамы ОАЭ Отсутствие документации, которую закон требует предоставить (данные о финансах, трансфертных ценах и т. д.) 10 000 за первое нарушение; 20 000 при повторном (в течение 24 месяцев) Непредоставление сведений на арабском языке по запросу налоговой службы 5 000 Непредоставление налоговой декларации в срок 500 за каждый месяц (первые 12 месяцев), далее 1 000 за каждый последующий Неуплата налога вовремя Ежемесячно 14% годовых от неуплаченной суммы

Размер штрафов заметно возрастает при повторных нарушениях, поэтому важно соблюдать сроки и требования по документации. Нарушения фиксируются в учетной системе налогового ведомства, что усложняет жизнь компании и может негативно сказаться на ее репутации.

Чтобы этого не произошло, следует аккуратно вести учет доходов, валовой прибыли, а также заранее консультироваться по сложным вопросам. Мы рекомендуем ознакомиться с дополнительными разъяснениями на официальном сайте Министерства финансов ОАЭ, где публикуются нормативные акты, пояснения и детальные разъяснительные документы.

Практические советы и рекомендации для бизнеса

Мы советуем внимательно проанализировать налогооблагаемую базу и убедиться, что все операции корректно отражаются в учете. Одним из ключевых моментов является определение того, какие доходы подлежат налогообложению. Рассмотрим несколько практических шагов, которые помогают адаптировать компанию к новому режиму:

Определите статус вашего предприятия : резидент, нерезидент или физическое лицо, ведущее бизнес. Это влияет на процедуру расчета налога и применимость льгот.

Проверьте, подпадает ли фирма под действие освобождений (например, Small Business Relief), и подтвердите право на льготу своевременно.

Используйте внутренние регламенты для подготовки отчетов и документов к сдаче. При необходимости заранее переведите информацию на арабский язык, если налоговая служба требует это.

Настройте прозрачный учет расходных статей: многие компании не учитывают амортизацию, списания и затраты на маркетинг, которые могут влиять на итоговую сумму налога на прибыль.

Регулярно проверяйте изменения в законодательстве, поскольку правила о пороговых суммах или ставках могут обновляться.

Для юридических лиц, работающих на международном уровне, полезно заранее формировать стратегию трансфертного ценообразования. При наличии сделок внутри холдинга важно обосновать цены между связанными сторонами.

При условии грамотной подготовки документов бизнес минимизирует риск доначислений и штрафов. Также рекомендуется периодически обращаться к справочным материалам о налогах в ОАЭ, которые раскрывают дополнительные аспекты налогообложения и могут помочь оптимизировать деятельность.

Реальные примеры и актуальные юридические детали

Чтобы понять влияние корпоративного налога в ОАЭ на деятельность международных компаний, приведем два примера:

1. Компания «Альфазон» (название изменено), зарегистрированная в одной из свободных зон и занимающаяся экспортом продукции. Ее годовой доход не превышает 3 миллионов дирхамов. Благодаря Small Business Relief она может не платить налог на прибыль до конца соответствующего периода, если выполнены все условия решения Министерства финансов.

При этом фирме важно сформировать упрощенную декларацию, подтверждающую доход и право на льготу.

2. Компания «БетаТрейдинг» (название изменено), зарегистрированная как резидент в материковой части ОАЭ, превышает лимит в 375 000 дирхамов дохода. По итогам финансового года она подает декларацию и уплачивает 9% с суммы, которая свыше установленного порога.

При этом у нее могут быть льготы, например, освобождение от налога на дивиденды, если она инвестировала в другие компании и соблюла все условия Декрета-закона № 47.

С точки зрения юридических деталей, в законе прописан порядок реструктуризации бизнеса, покупки и продажи долей участия, чтобы избежать двойного налогообложения. Компании, занимающиеся разработкой природных ресурсов или выполняющие государственные заказы, нередко освобождаются от общих правил корпоративного налога, но обязаны соблюдать профильные законы.

Важно постоянно изучать новые нормативы и проверять, нет ли дополнительных условий, которые могут повлиять на структуру бизнеса или на суммы, подлежащие обложению налогом.

Заключение

Корпоративный налог в ОАЭ — это логичное развитие национальной налоговой системы в контексте глобальной практики. Невысокие ставки, а также широкий спектр освобождений и льгот по-прежнему делают ОАЭ одной из самых привлекательных юрисдикций для компаний разного масштаба.

При этом важно знать собственный налоговый статус, следовать законным требованиям к ведению бухгалтерского учета и вовремя подавать документацию. Такой подход позволяет правильно рассчитывать налогооблагаемый доход, избегать штрафов и максимально эффективно использовать установленный режим.