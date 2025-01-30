Смена юридического адреса организации: составляем приказ

Зачем менять адрес
На самом деле смена места расположения организации процесс достаточно сложный, нужно подобрать подходящее место для переезда, совершить этот переезд, а потом еще и уведомить всех о смене юридического адреса. Но обстоятельства бывают разные, например:
срок аренды подходит к концу и продлевать ее не планируется;
нашлось более выгодное место для организации бизнеса;
компания стала слишком большой и уже не помещается в старом месте;
или, наоборот, компания сжалась и большое помещение теперь без надобности;
переезд в другой регион и освоение новых территорий и т.п.
Причин для переноса бизнеса в другое место может быть много, чтобы не потерять контрагентов и не получить штраф от налоговой, важно вовремя оформить документы.
Как сменить юридический адрес организации
Юридический адрес отражается в уставных документах. В зависимости от того насколько далеко компания уезжает зависит и алгоритм смены юридического адреса.
Если меняется местонахождение и адрес:
Высший орган управления организацией принимает решение о том, что будет смена места нахождения организации и оформляет соответствующий документ (протокол или решение);
В течение 3 рабочих дней информация о принятом решении должна быть направлена в ФНС по старому месту нахождения, вместе с заявлением по форме Р13014 (нужно заполнить титульный лист, а также листы Б и П);
ФНС вносит изменения в ЕГРЮЛ. Через 21 день после внесения корректировок необходимо подать сведения для внесения изменений в учредительные документы (устав), но уже в ФНС по новому адресу. Нужно также заполнить заявление по форме Р13014.
Если вы подаете документы в бумажном виде, то с вас возьмут госпошлину - 800 руб. Если вы подаете документы электронно, то пошлина не платится.
Если меняется только адрес:
Нужно принять соответствующее решение о смене адреса. Его может принять и руководитель юридического лица.
Направить в ФНС по месту регистрации в течение 7 рабочих дней после принятия решения заявление по форме Р13014, заполнив титульный лист, листы Б и П. Пошлину платить не нужно.
Кроме того, что информация о новом адресе появится в ЕГРЮЛ и уставных документах компании, необходимо:
изготовить печати с новым адресом;
уведомить контрагентов о смене адреса;
уведомить сотрудников об изменении условий труда;
заключить дополнительные соглашения с сотрудниками и контрагентами.
Как составить приказ о смене юридического адреса организации
Жестких требований к формированию такого приказа нет. Он составляется на стандартном бланке юридического лица, который утвержден в делопроизводстве. Важно, чтобы в документе было отражено следующее:
Дата и номер приказа;
Наименование приказа;
Новое место расположения организации и дату, с которой он считается юридическим адресом;
Мероприятия, которые требуется провести в связи с изменением адреса;
Ответственные лица за каждое мероприятие;
Сроки реализации мероприятий;
Лицо ответственное за выполнение приказа.
Для удобства, можно воспользоваться шаблонами:
Образец приказа о смене юридического адреса
Начать дискуссию