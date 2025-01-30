Смена юридического адреса организации: составляем приказ

Бывает так, что компания переезжает из одного офиса в другой и требуется сменить юридический адрес. Сегодня разберемся, как правильно оформить документы о смене юридического адреса организации.

Зачем менять адрес

На самом деле смена места расположения организации процесс достаточно сложный, нужно подобрать подходящее место для переезда, совершить этот переезд, а потом еще и уведомить всех о смене юридического адреса. Но обстоятельства бывают разные, например:

срок аренды подходит к концу и продлевать ее не планируется;

нашлось более выгодное место для организации бизнеса;

компания стала слишком большой и уже не помещается в старом месте;

или, наоборот, компания сжалась и большое помещение теперь без надобности;

переезд в другой регион и освоение новых территорий и т.п.

Причин для переноса бизнеса в другое место может быть много, чтобы не потерять контрагентов и не получить штраф от налоговой, важно вовремя оформить документы.

Как сменить юридический адрес организации

Юридический адрес отражается в уставных документах. В зависимости от того насколько далеко компания уезжает зависит и алгоритм смены юридического адреса.

Если меняется местонахождение и адрес:

Высший орган управления организацией принимает решение о том, что будет смена места нахождения организации и оформляет соответствующий документ (протокол или решение); В течение 3 рабочих дней информация о принятом решении должна быть направлена в ФНС по старому месту нахождения, вместе с заявлением по форме Р13014 (нужно заполнить титульный лист, а также листы Б и П); ФНС вносит изменения в ЕГРЮЛ. Через 21 день после внесения корректировок необходимо подать сведения для внесения изменений в учредительные документы (устав), но уже в ФНС по новому адресу. Нужно также заполнить заявление по форме Р13014.

Если вы подаете документы в бумажном виде, то с вас возьмут госпошлину - 800 руб. Если вы подаете документы электронно, то пошлина не платится.

Если меняется только адрес:

Нужно принять соответствующее решение о смене адреса. Его может принять и руководитель юридического лица. Направить в ФНС по месту регистрации в течение 7 рабочих дней после принятия решения заявление по форме Р13014, заполнив титульный лист, листы Б и П. Пошлину платить не нужно.

Кроме того, что информация о новом адресе появится в ЕГРЮЛ и уставных документах компании, необходимо:

изготовить печати с новым адресом;

уведомить контрагентов о смене адреса;

уведомить сотрудников об изменении условий труда;

заключить дополнительные соглашения с сотрудниками и контрагентами.

Как составить приказ о смене юридического адреса организации

Жестких требований к формированию такого приказа нет. Он составляется на стандартном бланке юридического лица, который утвержден в делопроизводстве. Важно, чтобы в документе было отражено следующее:

Дата и номер приказа;

Наименование приказа;

Новое место расположения организации и дату, с которой он считается юридическим адресом;

Мероприятия, которые требуется провести в связи с изменением адреса;

Ответственные лица за каждое мероприятие;

Сроки реализации мероприятий;

Лицо ответственное за выполнение приказа.

Для удобства, можно воспользоваться шаблонами:

Образец приказа о смене юридического адреса

Бланк приказа о смене юридического адреса