Как учитывать доходы ИП на УСН, который заключил агентский договор 

Если ИП находится на упрощенке, то ему необходимо включать в доходы выручку от реализации товаров или услуг. Но как быть, если ИП заключил агентский договор с организацией: нужно ли уменьшать выручку на агентское вознаграждение?

Ситуация: ИП применяет УСН и сдает в аренду дом. Он заключил агентский договор с организацией, которая размещает предложение по сдаче в аренду. На расчетный счет от агента приходит 15% от агента, 70% от гостя, а оставшиеся 15% получает агент. Нужно ли облагать налогом агентское вознаграждение и пробивать чек?

Организации и ИП на упрощенке при расчете налоговой базы учитывают выручку, которая включает все поступления от продажи по п. 1 ст. 346.15 НК и п. 1 ст. 248 НК.

Перечень доходов, которые не учитываются, перечислен в ст. 251 НК. Суммы агентского вознаграждения, которая уплачивается принципалом агенту, там нет.

Согласно письму ФНС от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ принципал на УСН в доходах учитывает всю сумму выручки без уменьшения на удержанное агентом вознаграждение. Такую же позицию высказывает Минфин в письме от 01.09.2023 № 03-11-11/83988.

Пробивать кассовый чек ИП не должен, так как его оформляет реализующая сторона. То есть чек на вознаграждение должен сделать агент, но при условии наличной оплаты его части.

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