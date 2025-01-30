Какие документы работодатель должен выдать уволенному: обязательные и нет, позиции ведомств

На основании ст. 84. 1, 136 ТК и п. 12 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ при увольнении работодатель должен передать бывшему работнику следующие документы:

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р;

расчетный листок;

подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1 (замена СЗВ-СТАЖ) за текущий год;

выписку из персонифицированных сведений о физлицах;

копию раздела 3 РСВ за последние три месяца.

При этом нужно учесть несколько моментов. Минтруд в письме от 10.04.2023 № 14-6/ООГ-2661 сообщил, что выдавать выписку из ЕФС-1 не нужно. А СФР в письме от 06.03.2023 № 19-20/33754 напротив, указывает, что нужно предоставить выписку.

Можно выдать сведения из подраздела 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1 со сведениями о страховом стаже за отчетный год до даты увольнения тем, кто попадает под особые категории или у кого были перерывы в стаже.

Копию подраздела 3 раздела 1 формы ЕФС-1 за последние три месяца нужно выдать сотрудникам, которым перечисляли страховые взносы на накопительную часть пенсии.

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Насчет выписки из персонифицированных сведений также есть уточнения. В ней должны содержаться данные только по уволенному. Согласно письму ГУ — ОПФР по г. Москве и МО от 03.04.2018 № В-4510-08/7361 документ должен заполняться информацией, которую работодатель готовит для сдачи в месяце увольнения работника. А значит, если работник увольняется в феврале, то выписка выдается за январь, а не неполный февраль.

По письменному запросу уволенного работодатель обязан предоставить: