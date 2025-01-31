Налог на прибыль и НДС при ВЭД: пять разъяснений Минфина в закладки бухгалтеру

При реализации по ставкам НДС 0% и 20% надо вести раздельный учет

Некоторые услуги в порту РФ облагаются НДС по ставке 0%. Вычет по НДС при этом можно применять, но надо вести раздельный учет.

Дело в том, что при ставке 0% установлен особый порядок принятия к вычету НДС. Вычет производится на момент определения налоговой базы.

В этой связи нужно вести раздельный учет входящего НДС по товарам (работам, услугам), использованным при выполнении работ (оказании услуг), облагаемых по ставкам 0% и 20%.