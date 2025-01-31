Налог на прибыль и НДС при ВЭД: пять разъяснений Минфина в закладки бухгалтеру

При реализации по ставкам НДС 0% и 20% надо вести раздельный учет
Некоторые услуги в порту РФ облагаются НДС по ставке 0%. Вычет по НДС при этом можно применять, но надо вести раздельный учет.
Дело в том, что при ставке 0% установлен особый порядок принятия к вычету НДС. Вычет производится на момент определения налоговой базы.
В этой связи нужно вести раздельный учет входящего НДС по товарам (работам, услугам), использованным при выполнении работ (оказании услуг), облагаемых по ставкам 0% и 20%.
При этом порядок ведения раздельного учета НК не регламентирован. Компания должна определить его самостоятельно и прописать в учетной политике.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.12.2024 № 03-07-08/120983.
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При переводе долга перед иностранной фирмой надо заплатить агентский НДС
В случае приобретения у иностранной организации услуг, местом реализации которых признается территория РФ, российская организация как налоговый агент платит НДС. Это правило действует и когда платить иностранному контрагенту будет третье лицо.
Разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2024 № 03-07-08/112986.
Ситуация такая:
Иностранная фирма оказала услуги российской компании № 1.
У фирмы № 1 нет денег и она заключает соглашение о переводе долга на фирму № 2.
Кто будет налоговым агентом по НДС?
Фирма № 1 полагает, что она должна заплатить агентский НДС, когда погасит свой долг перед фирмой № 2.
Минфин утверждает, что платить НДС будет фирма № 2, но в том периоде, когда заключено соглашение о переводе долга.
Таким образом, расчет с иностранной фирмой еще не произведен, а НДС уже надо уплатить. И платить его должен не тот, кто платит деньги инофирме (новый должник № 2), а тот, кому были оказаны услуги (старый должник № 1).
Организация перевозки экспорта или импорта облагается НДС 0%. Но не всегда
Экспедиторы применяют НДС 0%, если один из пунктов грузоперевозки – за границей.
Ставки НДС 0% не будет, если одновременно выполняются два условия:
перевозка идет только между пунктами, находящимися на территории РФ;
организация или ИП не указаны в транспортных, товаросопроводительных или иных документах, подтверждающих импорт или экспорт, в качестве одного из перевозчиков.
Если один из пунктов находится в РФ, а другой – за границей, то у экспедитора будет ставка НДС 0%.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.09.2024 № 03-07-08/94263.
Российская компания не платит НДС за товары, которые покупает и продает в Китае
НДС облагаются операции по реализации товаров на территории РФ – если в момент начала отгрузки или транспортировки товар находится на территории России.
Если российская компания купила товары в Китае и там же их продала, то местом их реализации Россия не признается.
А раз так, то платить НДС по этой сделке не надо.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.11.2024 № 03-07-08/118496.
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Когда при выплате дохода взаимозависимой иностранной компании не надо удерживать налог на прибыль
Ситуация: российская компания («Ромашка») оплачивает услуги, которые ее филиалу в Боливии со статусом постоянного представительства («Лепесток Ромашки») оказала взаимозависимая иностранная фирма («Инофирма»).
«Ромашка» не будет удерживать налог на прибыль при выплате дохода «Инофирме», потому что местом реализации таких услуг не признается РФ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.12.2024 № 03-08-09/126209.
Если бы услуги были оказаны самой Ромашке, а нее Лепестку, то был бы агентский налог на прибыль. Но в данном случае услуги потребляет заграничный филиал, поэтому налога не будет.
Но ФНС может проверить обоснованность отнесения расходов именно к расходам постоянного представительства российской организации, расположенного в иностранном государстве.
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