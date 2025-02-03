Как определить справедливую стоимость предмета аренды по ФСБУ 25/2018

Согласно п. 15 ФСБУ 25/2018 приведенная будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды равна его справедливой стоимости. Если договором предусмотрен выкуп предмета аренды, то негарантированная ликвидационная стоимость равна нулю, поскольку выкуп гарантирован.

В ФСБУ 25/2018 не указано, как определять и оценивать справедливую стоимость. В п. 8 ФСБУ 25/2018 сказано, что справедливую стоимость стоит определять в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и другими Международными стандартами финансовой отчетности.

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