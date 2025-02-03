Как определить справедливую стоимость предмета аренды по ФСБУ 25/2018

Согласно п. 15 ФСБУ 25/2018 приведенная будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды равна его справедливой стоимости. Если договором предусмотрен выкуп предмета аренды, то негарантированная ликвидационная стоимость равна нулю, поскольку выкуп гарантирован.
В таком случае приведенная стоимость будущих арендных платежей равна справедливой стоимости предмета аренды.
В ФСБУ 25/2018 не указано, как определять и оценивать справедливую стоимость. В п. 8 ФСБУ 25/2018 сказано, что справедливую стоимость стоит определять в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и другими Международными стандартами финансовой отчетности.
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В отраслевых Рекомендациях от 23.09.2021 № Р-133/2021-ОК Лизинг «Справедливая стоимость предмета лизинга» есть мнение по поводу определения этой величины. Согласно рекомендациям, в общем случае справедливой стоимостью предмета аренды считается цена приобретения этого предмета аренды арендодателем. Отклонения от такого подхода возникают в следующих ситуациях:
если арендатор и арендодатель взаимозависимы;
если арендодатель приобретал данный предмет аренды достаточно давно, поэтому цены за прошедшее время существенно изменились;
если арендодатель приобрел данный предмет аренды с существенными скидками.
В таких случаях справедливая стоимость определяется как цена, за которую данный предмет можно продать на рынке в текущей ситуации.
Если организация получает помещение в аренду без выкупа и сдает в субаренду часть помещения, то с позиций промежуточного арендодателя такая аренда считается операционной. Условия для признания аренды финансовой указаны в п. 25 ФСБУ 25/2018
передать право собственности конечному арендатору промежуточный арендодатель не может;
возможность продления субаренды у промежуточного арендодателя ограничена;
срок субаренды вряд ли сопоставим с периодом возможного использования помещения.
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