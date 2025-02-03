Как ИП на УСН вернуть переплату по налогу на имущество

В общих случаях ИП на УСН не нужно уплачивать налог на имущество. Однако в некоторых случаях это необходимо. Рассказываем, можно ли вернуть переплату по налогу на имущество.

ИП на УСН и ПСН освобождены от уплаты налога на имущество по недвижимости, которая используется в предпринимательской деятельности за исключением тех объектов, которые включены органами власти субъектов РФ в перечень объектов по п. 7 ст. 378.2 НК, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости.

То есть сначала необходимо проверить недвижимость в перечне. Его можно найти на сайте региональной администрации или на сайте УФНС конкретного региона. Если имущество указано в перечне, значит ИП на УСН уплатил налог правомерно.

А если недвижимости нет в перечне, то переплату можно вернуть. Для этого нужно, чтобы со дня уплаты прошло не более трех лет (после этого срока ФНС списывает переплату).

А еще нужно подготовиться к тому, что ФНС вправе запросить документы, подтверждающие, что ИП проводит действия, направленные на использование объектов в своей деятельности. Например, документы о поиске арендаторов или о проведении ремонтных работ.

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Вернуть деньги налоговая должна на следующий рабочий день после получения заявления. Если в течение 10 рабочих дней деньги не поступят на банковский счет и не придет сообщение об отказе в возврате, то можно будет требовать с ИФНС проценты по п. 6 ст. 79 НК.

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