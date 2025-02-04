Как агент составляет счета-фактуры для разных принципалов

Счета-фактуры, выставленные агентом каждому конкретному принципалу, могут отличаться по количеству товара от счета-фактуры продавца. Будет ли такое несоответствие нарушением, из-за которого принципалу откажут в вычете НДС?

Источник: Бухгалтерия.ру

Покупка товаров: как агент оформляет счета-фактуры

Бывает, что фирма, приобретая необходимые товары, прибегает к помощи посредников. Для этого с посредником заключают, например, договор поручения или комиссии. По договору комиссии посреднику может быть поручено купить товары от своего имени для комитента.

Рассмотрим порядок заполнения и регистрации счетов-фактур в этой ситуации.

Комиссионер (агент) должен получить счет-фактуру от продавца товаров и зарегистрировать его в части 2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. Регистрировать этот счет-фактуру в книге покупок не нужно.

На основании сведений, указанных в счете-фактуре продавца, комиссионер (агент) выписывает два экземпляра счета-фактуры. В этом документе посредник указывает дату счета-фактуры, выставленного комиссионеру (агенту) продавцом, а вот номер комиссионер (агент) присваивает счету-фактуре самостоятельно. Кроме того, указываются наименование, адрес, ИНН и КПП продавца.

Заполняя строку, посвященную платежно-расчетным документам, нужно указать реквизиты документов о перечислении авансом денежных средств комиссионером (агентом) продавцу и комитентом (принципалом) комиссионеру (агенту).

Первый экземпляр счета-фактуры комиссионер (агент) передает комитенту (принципалу) вместе с приобретенными для него товарами и заверенной копией счета-фактуры продавца. Комитент (принципал) регистрирует этот счет-фактуру в части 2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур и, приняв ценности на учет, в книге покупок.

Второй экземпляр счета-фактуры остается у комиссионера (агента). Он регистрирует его в части 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. В книге продаж этот счет-фактура не регистрируется.

Обратите внимание, что комиссионер (агент), покупающий товары, работы или услуги для принципала, должен выставить ему счет-фактуру не от своего имени, а от имени продавца. Иначе говоря, в строке 2 «Продавец» счета-фактуры нужно указать наименование продавца товаров, работ или услуг, а не наименование комиссионера (агента).

Покупка для нескольких принципалов у одного продавца

Агент может приобретать товары (работы, услуги) для нескольких принципалов у одного продавца. В этом случае каждый из принципалов получит от агента заверенную копию счета-фактуры продавца.

Минфин в письме от 20 июня 2023 г. № 03-07-09/57075 разъяснил, что агенты, приобретающие товары от своего имени для двух и более принципалов, составляют для принципалов счета-фактуры на основании каждого счета-фактуры, выставленного продавцами в доле, предъявленной каждому принципалу.

Это подтверждает то, что такие счета-фактуры являются документом, служащим основанием для принятия к вычету принципалом сумм НДС по приобретенным товарам.

Об этом Минфин писал и ранее (письмо от 14 марта 2014 г. № 03-07-15/11221). В счете-фактуре, выставленном агентом каждому конкретному принципалу, в графе «Количество (объем)» указывается меньшее количество товара, чем в передаваемой копии счета-фактуры продавца. Но такое несоответствие не является основанием для отказа в принятии к вычету принципалом суммы НДС, указанной в счете-фактуре, выставленном ему агентом.