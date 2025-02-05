Маркетплейсы

Как организации на УСН определить дату получения доходов от торговли на маркетплейсе: позиции ведомств

Если компания на УСН продает товары на маркетплейсе по договору комиссии, то непонятно: на какую дату признавать доходы. Согласно НК нужно учитывать их на дату поступления на расчетный счет. Рассказываем, как признавать доходы согласно позициям ведомств.
Как организации на УСН определить дату получения доходов от торговли на маркетплейсе: позиции ведомств
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В письме Минфина от 01.09.2023 г. № 03-11-11/83988 изложена такая позиция: «дате получения дохода принципала, применяющего УСН, будет соответствовать дата возникновения права у принципала распоряжаться полученными доходами».

В письме от 03.04.2020 № 03-11-11/26872 Минфин приходит к выводу, что «датой получения доходов, полученных в рамках агентского договора, у принципала, применяющего УСН, признается день поступления денежных средств на счета в банках и/или в кассу принципала».

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ФНС в письме от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@ разъясняет, что «датой получения доходов для принципала будет являться день оплаты клиентами оказанных им услуг — день поступления платежей от клиентов согласно агентскому договору на счета в банках и (или) в кассу агента или через платежный терминал».

Налогоплательщику нужно выбрать, какой позиции придерживаться с учетом особенностей деятельности.

1. Дата доходов соответствует поступлению денежных средств от маркетплейса на расчетный счет продавца. У этой позиции есть нормативное основание: в п. 1 ст. 346.17 НК указано так: «датой получения доходов у налогоплательщиков, применяющих УСН, признается день поступления денежных средств на счета в банках и в кассу, получения иного имущества и имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод)».

Однако тут есть указание на получение иного имущества и имущественных прав, которое можно трактовать как права на денежные средства, полученные маркетплейсом от покупателей. В то же время, дату поступления денег на расчетный счет можно точно определить и подтвердить документально.

2. Дата доходов соответствует получению оплаты маркетплейсом от покупателя. Проблема состоит в том, что не все маркетплейсы предоставляют документы, в которых можно определить дату и сумму полученную маркетплейсом от покупателя. В 1С внесли изменения, позволяющие определять дату получения дохода по отчету о продажах маркетплейсов.

И хотя этот способ соответствует требованиям ФНС, здесь есть недостаток: например, покупатель может оплатить товар 30 сентября, а получить в октябре и продажа товара будет отражена в отчете уже в октябре. А значит возникает расхождение.

Определение даты дохода по отчету маркетплейса наиболее близка к позиции ведомств, так как на дату получения отчета денежные средства покупателей уже получены маркетплейсом и в то же время продавец уже имеет на них право. Чтобы получить эти средства на расчетный счет, продавцу достаточно соблюсти требования маркетплейса.

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