Как организации на УСН определить дату получения доходов от торговли на маркетплейсе: позиции ведомств

Если компания на УСН продает товары на маркетплейсе по договору комиссии, то непонятно: на какую дату признавать доходы. Согласно НК нужно учитывать их на дату поступления на расчетный счет. Рассказываем, как признавать доходы согласно позициям ведомств.

В письме Минфина от 01.09.2023 г. № 03-11-11/83988 изложена такая позиция: «дате получения дохода принципала, применяющего УСН, будет соответствовать дата возникновения права у принципала распоряжаться полученными доходами».

В письме от 03.04.2020 № 03-11-11/26872 Минфин приходит к выводу, что «датой получения доходов, полученных в рамках агентского договора, у принципала, применяющего УСН, признается день поступления денежных средств на счета в банках и/или в кассу принципала».

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ФНС в письме от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@ разъясняет, что «датой получения доходов для принципала будет являться день оплаты клиентами оказанных им услуг — день поступления платежей от клиентов согласно агентскому договору на счета в банках и (или) в кассу агента или через платежный терминал».

Налогоплательщику нужно выбрать, какой позиции придерживаться с учетом особенностей деятельности.

1. Дата доходов соответствует поступлению денежных средств от маркетплейса на расчетный счет продавца. У этой позиции есть нормативное основание: в п. 1 ст. 346.17 НК указано так: «датой получения доходов у налогоплательщиков, применяющих УСН, признается день поступления денежных средств на счета в банках и в кассу, получения иного имущества и имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод)».

Однако тут есть указание на получение иного имущества и имущественных прав, которое можно трактовать как права на денежные средства, полученные маркетплейсом от покупателей. В то же время, дату поступления денег на расчетный счет можно точно определить и подтвердить документально.

2. Дата доходов соответствует получению оплаты маркетплейсом от покупателя. Проблема состоит в том, что не все маркетплейсы предоставляют документы, в которых можно определить дату и сумму полученную маркетплейсом от покупателя. В 1С внесли изменения, позволяющие определять дату получения дохода по отчету о продажах маркетплейсов.

И хотя этот способ соответствует требованиям ФНС, здесь есть недостаток: например, покупатель может оплатить товар 30 сентября, а получить в октябре и продажа товара будет отражена в отчете уже в октябре. А значит возникает расхождение.

Определение даты дохода по отчету маркетплейса наиболее близка к позиции ведомств, так как на дату получения отчета денежные средства покупателей уже получены маркетплейсом и в то же время продавец уже имеет на них право. Чтобы получить эти средства на расчетный счет, продавцу достаточно соблюсти требования маркетплейса.