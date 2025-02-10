Прощание по-славянски или как вывести иностранных участников из компании

Несмотря на обилие экономических санкций, принимаемых «коллективным Западом» в отношении России, наша страна по-прежнему остается привлекательной с точки зрения ведения бизнеса. Недаром, несмотря на все риски, граждане из недружественных государств не спешат покидать российские компании, поддерживая присутствие на рынке как в составе акционеров, так и, к примеру, через дочерние организации.

Генеральный директор юридической компании «Прагмат» Эдуард Калинкин разъясняет, как грамотно вывести иностранных участников из бизнеса, минимизировав возможные потери и юридические последствия для обоих сторон.

Санкции ЕС и их последствия для иностранных инвесторов в России

Страны Евросоюза продолжают ужесточать санкционное регулирование, что создает дополнительные риски для граждан стран-членов ЕС, участвующих в российском бизнесе. В соответствии с действующим законодательством ЕС, такие лица могут столкнуться со значительными юридическими последствиями, включая крупные штрафы, блокировку активов, административные санкции и даже уголовную ответственность.

Например, за пренебрежение правилами санкционного режима предусмотрено тюремное заключение и значительные финансовые взыскания.

Особо жесткие меры ожидают тех, кто инвестирует в ключевые сектора российской экономики, такие как энергетика, финансы и оборонная промышленность. Эти ограничения были установлены еще в 2014 году, и с тех пор лишь ужесточаются. К 2025 году граждане ЕС, продолжающие сотрудничество с Россией, могут столкнуться с еще более суровыми наказаниями, включая уголовное преследование и конфискацию активов.

«Око за око»: что грозит иностранным участникам российского бизнеса на территории его хозяев

Не оставаясь в стороне от «тенденций», Россия активно развивает собственное санкционное законодательство. В частности, уже существует практика национализации активов иностранных владельцев или их передачи во временное управление. Эти меры, как правило, применяются лишь в частных случаях, однако в будущем подобные сценарии могут быть масштабированы.

Одним из наиболее вероятных последствий для иностранных акционеров российских компаний является утрата активов в результате субсидиарной ответственности.

Другими словами, стоимость вынужденного компенсирования может превысить стоимость активов в России.

Стоит также отметить, что под субсидиарную или даже уголовную ответственность могут попасть и члены российских компаний — в случае, если они сотрудничают с иностранцами из недружественных государств.

Как иностранный участник может покинуть российский бизнес?

На сегодняшний день существует два ключевых способа вывода иностранного участника из российского предприятия:

Отчуждение акций или долей. Зарубежный акционер может продать свои акции или доли в компании лицу, не связанному с недружественным государством. Для этого потребуется получить разрешение специальной подкомиссии, которая контролирует сделки с участием иностранных инвесторов. Этот процесс требует соблюдения ряда формальностей, включая независимую оценку активов и уплату так называемого «добровольного» взноса в федеральный бюджет. Исключение через суд. Если иностранный участник бизнеса отказывается добровольно покинуть компанию, российские держатели акций могут инициировать судебный процесс для его исключения. В этом случае иностранный акционер станет обладателем компенсации в размере рыночной стоимости принадлежавших ему акций или долей, но без учета дисконта, который применяется при добровольной продаже.

Правовое регулирование и главные условия сделок с акциями и долями

В российских компаниях сделки с акциями или долями, принадлежащими иностранным инвесторам из недружественных государств, строго регулируются. Для их осуществления потребуется получить разрешение подкомиссии, которая оценивает соответствие сделки установленным требованиям.

Существует три ключевых условия — независимая оценка рыночной стоимости активов, выплата «добровольного» взноса в бюджет в сумме не менее 35% от стоимости актива, а также сохранение прежних рабочих мест и технологического потенциала компании.

Кроме того, покупатель обязан предъявить план развития бизнеса, согласованный с профильными министерствами. Это делается для того, чтобы гарантировать, что новый собственник будет поддерживать деятельность компании и выполнять свои обязательства перед государством.

Судебное исключение иностранного участника

Если иностранный акционер отказывается добровольно покинуть компанию, российские участники могут обратиться в суд с требованием о его исключении. Для этого необходимо доказать, что действия иностранного участника приносят предприятию ущерб или затрудняют его деятельность.

Например, это может быть систематическое уклонение от участия в управлении, заключение убыточных сделок или ведение конкурирующей деятельности.

Судебная практика показывает, что в случаях, когда иностранный акционер не проявляет интереса к управлению компанией, суды часто принимают решения в пользу истцов. Однако для успешного исхода дела важно тщательно подготовить доказательства, в том числе документацию, подтверждающую нарушения со стороны иностранного участника.

Экономические последствия вывода иностранных участников компаний в 2025 году

Вывод иностранного инвестора из компании может быть как выгодным, так и убыточным для всех сторон. В случае добровольной продажи акций или долей покупатель получает значительный дисконт (до 60% от рыночной стоимости), но при этом непременно должен уплатить вышеупомянутый «добровольный» взнос. Государство также получает свою долю прибыли в виде налогов и взносов.

Для иностранного продавца подобная сделка чаще всего означает убыток, ведь он получает значительно меньше денежных средств, чем мог бы вывести при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Особенно это касается исключения иностранного участника по суду: в этом случае бывший акционер получает компенсацию в размере рыночной стоимости своих акций, но без учета дисконта.

Как мы видим, вывод иностранных участников из российских компаний — процедура довольно непростая и многоэтапная, требующая тщательной подготовки и соблюдения всех юридических норм, но все же играющая на руку отечественному бизнесу.

Главное при этом — правильно определить наиболее выгодный вариант устранения иностранного «балласта», а затем — в точности и без промедления привести выбранный алгоритм в действие.