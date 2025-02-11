ООО продает товары компании из Узбекистана: как провести такую сделку

Если организация на ОСНО решает сотрудничать с контрагентом из Узбекистана, то возникает много вопросов: нужно ли корректировать договор поставки, когда нужно открывать валютный счет и какие документы готовить. Рассказываем, что важно учесть при сотрудничестве с иностранной компанией.

Контракты с иностранными заказчиками заключаются на двух языках. При этом нужно учитывать как законы РФ, так и Узбекистана. Можно упростить процедуру составления договора и просто предоставить контрагенту свой экземпляр, чтобы он внес изменения. Организация может обойтись без валютного счета, если контрагент сможет оплатить на рублевый.

По документам необходимо сделать таможенную декларацию на вывоз товаров (без нее товар не выпустят из страны). Какая из сторон будет оформлять декларацию — зависит от условий договора. Например, если заказчик сам забирает товар, то формировать документ будет он.

При экспорте за пределы ЕАЭС применяется нулевая ставка НДС. Для ее подтверждения нужно подать электронный реестр со сведениями из деклараций и контрактов.

Оформить его можно в бухгалтерской программе или в онлайн-сервисе «Офис экспортера» согласно ст. 165 НК РФ. Подтвердить экспорт нужно в течение 180 календарных дней с даты выпуска товара за пределы РФ.

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Моментом определения налоговой базы при экспорте считается последний день квартала, в котором были собраны подтверждающие документы. Этой датой проводятся в книге продаж экспортный счет-фактура с кодом операции «01».

Стоимость товара определяют по курсу ЦБ на дату отгрузки. При получении экспортных авансов НДС не исчисляют и счет-фактуру не выставляют согласно ст. 153, 167 НК и письмам Минфина от 22.02.2024 № 03-07-08/15639, от 04.05.2016 № 03-07-13/1/25625.