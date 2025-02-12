Подготовка к допросу в налоговом органе в 2025 году: практические рекомендации

Одна из тенденций в налоговых спорах, которая продолжает набирать обороты в 2025 году, — увеличение роли свидетельских показаний. Налоговые органы активно направляют уведомления о вызове свидетеля для дачи показаний на предпроверочной стадии и полученные показания включают в доказательственную базу.

Рассказывает Светлана Федоренкова, управляющий партнер коллегии адвокатов Tax&Right.

Протоколы допросов используют для подтверждения нарушений, выявленных в ходе камеральных и выездных налоговых проверок.

Акцент на свидетельских показаниях поддерживает и судебная практика по налоговым спорам. Все чаще встречаются дела, в которых суд указывает на достаточность свидетельских показаний для выводов о наличии налогового правонарушения. Особенно это прослеживается в спорах, где затрагиваются зарплатные налоги, решаются вопросы взаимозависимости компаний или оцениваются отношения с «сомнительными контрагентами».

Сегодня мы видим, что суду достаточно негативных показаний из протоколов допросов одного-двух свидетелей, чтобы признать налоговое правонарушение доказанным, а стандарт доказывания со стороны налогового органа соблюденным за счет отсутствия процессуально закрепленного требования к «безупречности» полученных доказательств.

На практике такой подход означает, что любой вызов в налоговый орган сотрудника налогоплательщика или его контрагента перестал быть формальностью.

Полученные инспекцией показания становятся часто основным аргументом проверяющих для вывода о налоговом правонарушении. А это уже повод для серьезной подготовки к допросу.

Свидетельские показания сегодня — один из определяющих факторов, который влияет на принятие решения о проведении налоговой проверки и на то, с какими последствиями для налогоплательщика она закончится. При этом необходимо понимать, что инспектор к допросу априори готов и желает получить вполне конкретные ответы, которые подтвердят его предположения.

В любом мероприятии налогового контроля нужно понять и выделить проблемные места, на которые налоговый орган будет обращать внимание. Большинство вопросов можно заранее предвидеть, а ответы на них заблаговременно продумать.

И речь здесь не идет об обмане или уклонении от ответов. Каждый налогоплательщик должен быть заинтересован в донесении своевременной и исчерпывающей информации, своей позиции до проверяющих по проблемным вопросам.

Опасность № 1: «не был — не знаю — не помню»

Сегодня свидетелю мало просто прийти и на все вопросы ответить «не знаю» или «не помню». Такие протоколы допросов встречаются повсеместно и при этом свидетели искренне убеждены, что сделали все правильно: честно показали, как есть.

Однако эти ответы налоговый орган может истолковать по-своему, указав впоследствии, что свидетель отношения со «спорным контрагентом» тем самым не подтвердил.

Пример из практики. Оптовый поставщик оборудования на промышленные предприятия, один из лидеров в своей отрасли, списал в расходы по налогу на прибыль значительное число материалов, которые используются при упаковке товара: доски, гвозди, крепежи, стрейч пленка и пр. Налог на прибыль был включен в предмет проверки и мы предполагали, что претензии к ненормированной «упаковке» неминуемы.

Мы прояснили причины таких действий и «сверхнормативным» списание было только на первый взгляд. Налогоплательщик руководствовался высокими стандартами к упаковке поставляемой им продукции.

Поэтому каждый сотрудник, который так или иначе соприкасался с транспортировкой товара, в ходе допроса обращал внимание проверяющих именно на его упаковку. Пояснял, что это нужно для обеспечения сохранности дорогостоящего оборудования и соответствует высоким стандартам компании при выполнении ею своих обязательств перед покупателями.

Все, кто вызывался на допрос, доносили эту позицию. В итоге претензии были сняты, расходы компании сохранены.

Вывод: при грамотной защите протокол допроса может быть использован для фиксации обстоятельств в пользу самого налогоплательщика.

Опасность № 2: разграничить должностные обязанности и степень осведомленности

При подготовке к допросу следует максимально восстановить обстоятельства и события спорного периода. Четко определить должностные обязанности свидетеля, выяснить круг лиц, с которыми он взаимодействует и контактирует. На основе этого разделить, какие вопросы находятся в зоне компетенции свидетеля, а какие — нет.

Что будет, если этого не сделать? Как правило, при проведении проверки налоговый орган допрашивает практически всех сотрудников налогоплательщиков, которые работали в спорный период.

При этом какого-либо разделения по функционалу или индивидуализации вопросов, в зависимости от должности, инспекторы не делают. Вопросы в протокол включаются по общему шаблону.

В результате чего выводы о нереальности тех или иных операций в актах проверок иногда основаны на показаниях людей, которые объективно не могут быть осведомлены о тех обстоятельствах, про которые их допрашивали.

О сделках по приобретению строительных материалов может быть допрошена офисная уборщица, в должностные обязанности которой контроль операций по приобретению ТМЦ очевидно не входит. Но если на вопрос о том, знаком ли ей «спорный» контрагент — поставщик ТМЦ этот сотрудник ответит утвердительное «нет», то инспектор это именно так и интерпретирует: сделки не было.

Кроме этого у сотрудников в ходе допросов не выясняется, какая конкретная территория является его зоной ответственности. Что происходит в другом подразделении или на соседнем объекте человек может не знать и какие-либо факты на допросе не подтвердить.

Поэтому последствия таких показаний ничем не отличаются от допроса уборщицы по приобретению кирпичей.

Пример из практики. Налоговая инспекция проверяла санаторно-курортный комплекс. У инспектора возникли сомнения в проведении дорогостоящих работ в котельной на территории санатория. Чтобы подтвердить свои сомнения на допрос были вызваны... горничные, которые весь день находились и работали в корпусах, как пчелки, и никак не могли видеть ход работ в котельной.

Рекомендации, как правильно в такой ситуации поступить.

Во-первых, обозначить в допросе круг должностных обязанностей свидетеля. Во-вторых, когда свидетелям задают вопросы, на которые они объективно могут не знать ответов, им следует говорить: «не могу пояснить, т.к. в мои должностные обязанности это не входит» или «мне данная информация не может быть известна в силу моих должностных обязанностей».

Мы сопроводили сотни сотрудников наших доверителей на допросах в налоговых инспекциях. За годы практики выработали свой алгоритм подготовки к допросам. Читайте, будьте в курсе, делитесь с коллегами и готовьтесь к допросам грамотно.

Рекомендации по подготовке к допросу в налоговом органе для организаций и сотрудников

Если вызывают сотрудника:

Обратите внимание на форму уведомления. Законным считается вызов только путем направления уведомления по форме КНД 1165207. Поэтому телефонные звонки, сообщения и иные неофициальные формы вызова не являются надлежащими. На такие уведомления вы имеете полное право не реагировать.

По общему правилу уведомления отправляют почтой по месту регистрации, но в случае, если уведомление вручили вам лично под подпись, тоже считается надлежащим.

В уведомлении указано, по какому вопросу вас приглашают . Если это не отражено можно созвониться по номеру телефона, указанному в уведомлении и уточнить у инспектора предмет для разговора. Если вас вызывают в связи с вашим текущим/бывшим местом работы сообщите об этом руководству или любому лицу, с которым у вас сохранился контакт.

Самым важным в допросе является понимание: любой допрос — это стресс, который может проявиться в кабинете у инспектора самым неожиданным образом. Поэтому очень важно взять паузу и подумать, зачем вас приглашают и какие вопросы могут задать. Не нужно бежать на допрос по первому вызову и, тем более, делать это незамедлительно, если этого просят по телефону.

Важно: вы имеете право согласовать с инспектором любое удобное для вас время, причем можно сделать это по телефону. По завершению разговора сделайте скриншот с датой и длительностью (на всякий случай).

В ходе допроса просите инспектора сразу зачитывать вам каждый ответ , который записывается в протокол. Говорить одно, а перевести в текст — совсем другое. Вас могут неверно понять и проще это устранять по ходу допроса, чем перечитывать протокол целиком в конце.

Помните: внимательно читайте текст протокола допроса до его подписания вами и обращайте внимание на верную интерпретацию ваших ответов на вопросы инспекции. В случае неверного описания указанных вами сведений — пишите замечания на протокол от руки прямо на месте и настаивайте, чтобы их внесли в протокол. Вы вправе не подписывать тот протокол, в котором отражено то, чего вы не говорили или не имели в виду.

Будьте смелее: настаивайте на своей позиции , даже если инспектор уверяет, что какие-то ответы «не важные» и менять ваши ответы не обязательно. Это ваш протокол допроса.

Получайте копию протокола допроса сразу после его окончания. К сожалению, свидетели часто игнорируют это право и пишут отказ от получения копии. Содержание проведенного допроса должно быть доведено до ответственных лиц (юрист, сотрудник бухгалтерии) и проанализировано ими.

Рекомендации организациям:

Вызвать могут любое лицо за исключением прямо указанных в п. 2 ст. 90 НК. Традиционно проверяющие интересуются не только показаниями главного бухгалтера, но даже в большей степени показаниями бывших сотрудников. На практике встречаются ситуации вызова лиц и по прошествии пяти лет после увольнения. Поэтому главная рекомендация — сохранять с любым сотрудником контакт . Не выбрасывайте номера телефонов и всегда выходите на связь.

Разработать локальный нормативный акт, которым регламентирован порядок действий при получении ими уведомления о необходимости вызова в инспекцию. Ознакомить с ним действующих сотрудников. У бывших сотрудников должен быть актуальный контакт штатного юриста или бухгалтера для оперативной связи с ними при получении уведомления.

Поощряйте сотрудников сообщать вам информацию об их вызове в налоговую для допроса, в 99% случаев их вызывают по вопросам о деятельности вашей компании.

В договорах с контрагентами уместно расширить условия налоговой оговорки и обязать контрагента сообщать вам обо всех обращениях со стороны налогового органа в отношении заключенного с вами договора и вашей компании.

Цель этих рекомендаций — не воспрепятствовать налоговому органу в его работе, а обеспечить защиту интересов свидетеля и компании. Поэтому, если свидетель отправится на допрос в налоговую инспекцию ни один, а в сопровождении штатного юриста или адвоката это будет для компании надежней и безопасней.