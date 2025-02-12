Какой штраф предусмотрен за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ

Если ИП выступает налоговым агентом по НДФЛ, то ему необходимо подавать уведомления о исчисленном и удержанном налоге, а также сдавать расчет 6-НДФЛ. Разбираемся, какие санкции предусмотрены за несвоевременную подачу документа.

Если налог был уплачен вовремя, то штраф будет только за несвоевременную сдачу расчета. Размер штрафа составляет 1 тыс. руб. за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для представления расчета и до дня представления по п. 1.2 ст. 126 НК. За несдачу уведомлений штрафов не установлено

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Также можно ходатайствовать об уменьшении размера штрафа. Но только после того, как будет оформлен акт камеральной проверки со штрафом и до момента вынесения решения.

На рассмотрение акта предпринимателя должны пригласить в налоговую. Смягчающие обстоятельства указаны в п. 1 ст. 112 НК:

стечение тяжелых личных или семейных обстоятельств ;

совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности;

иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими.

Также если правонарушение совершено впервые, об этом стоит упомянуть в налоговой.