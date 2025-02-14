Физлицо заключило ГПД с гражданином ЕАЭС: кто уплачивает НДФЛ и страховые взносы

Если физлицо заключает договор гражданско-правового характера с гражданином ЕАЭС, то непонятно: нужно ли удерживать НДФЛ и уплачивать страховые взносы. Рассказываем, как правильно поступить и что учесть при расчетах с таким исполнителем.

Ситуация: физлицо без статуса заключило договор ГПХ с гражданином Армении. Он предоставил в миграционную службу этот документ. Денежные средства за работу он получал наличными.

Иностранец должен заплатить НДФЛ. В текущем году за 2024 год, а в 2026 за 2025 год. Если он налоговый резидент, то ставки налога такие же, как и по зарплате. Также он должен подать 3-НДФЛ (форма утв. приказом ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@).

Обязанность уплаты страховых взносов установлена НК и законами о страховании. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 419 НК лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в том числе те, у кого нет статуса индивидуального предпринимателя, признаются страхователями. Ставка страховых взносов — 30%, они уплачиваются в налоговую на ЕНС.

А значит физлицу-работодателю нужно встать на учет в качестве плательщика взносов по п. 7.2 ст. 83 НК. Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 10.01.2017 № ММВ-7-14/4@, подается оно в налоговую, оттуда данные уйдут в СФР.

По страховым взносам сдается та же отчетность, что и у организаций и ИП при договорах ГПХ (включая ЕФС-1 с подразделом 1.1 о заключении договора ГПХ и о его прекращении (расторжении).

Взносы по травматизму и несчастным случаям не уплачиваются, если договором они не предусмотрены.

Налоговое резидентство не зависит от гражданства. Если физлицо пребывало более 183 дней в 2024 году в России, то значит в 2024 году оно налоговый резидент РФ. Если менее, то нерезидент. У нерезидентов ставка НДФЛ — 30%.

Валютный контроль

По расчету наличными, в том числе и между физлицами, установлен запрет согласно закону о валютных операциях. Нельзя получать оплату при продаже квартиры или машины, и наоборот.

Платить по договорам ГПХ за работы также нельзя. Штрафы доходят до 40% от суммы расчета. И чаще всего суд занимает сторону налоговиков.