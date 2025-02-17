Как подать уведомление об освобождении от НДС

Освобождение от НДС могут получить не только упрощенцы с годовым доходом менее 60 млн руб., но и организации на ОСНО с выручкой менее 2 млн за последние 3 месяца. Рассказываем, как это сделать.

Чтобы получить освобождение от НДС, необходимо соблюсти предельный размер выручки. Она рассчитывается за три следующих подряд календарных месяца согласно п. 1 ст. 145 НК.

При этом за выручкой нужно постоянно следить, так как в момент, когда она превысит 2 млн руб. за последние три месяца, право на освобождение утрачивается.

Научитесь работать с НДС по новым правилам на Весенней конференции для бухгалтеров «БухВесна-2025». 13 марта в Москве выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году и поделятся своим опытом и кейсами по работе с нововведениями. У всех участников будет возможность лично пообщаться со спикерами и коллегами, обменяться контактами и наладить деловые связи. Купить билет.

Для получения освобождения не позднее 20 числа месяца, с которого вы используете освобождение, нужно направить в налоговую уведомление и необходимые документы по п. 3 ст. 145 НК. То есть, чтобы применять освобождение с 1 февраля, уведомление нужно подать не позднее 20 февраля.

Список документов для организаций и ИП по подтверждению выручки различен согласно п. 3, п. 6 ст. 145 НК.

Организации должны подать:

выписку из книги продаж;

выписку из бухгалтерского баланса.

ИП представляют:

выписку из книги продаж;

выписку из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП (составить ее можно аналогично выписке из бухгалтерского баланса).

Налоговая не дает ответа. Отказ приходит в случаях, если ИП или организация не имеет право на освобождение.

По товарам, работам и услугам (а также по нематериальным активам и основному средству), которые используются в период применения освобождения, нужно восстановить НДС, если по ним этот налог принимался к вычету.

Освобождение применяется в течение 12 месяцев подряд. По завершении периода нужно подтвердить соблюдение лимита выручки и уведомить инспекцию о продлении или об отказе от освобождения.

Уведомление сдается по форме КНД 1150017, утв. приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@. Необходимо заполнить титульный лист и указать в поле «Сообщаю» код «2». Также нужно заполнить страницу со штрихкодом 2400 2035. Страницу со штрихкодом 2400 2028 заполнять не нужно.

Подтверждающие документы вместе с уведомлением о продлении освобождения сдаются по истечении периода применения освобождения — не позднее 20 числа следующего месяца по п. 4 ст. 145 НК. Если освобождение действовало до 31 января, то не позднее 20 февраля надо подать уведомление о продлении.