Организация перешла на УСН, но не восстановила НДС: как ответить на требование налоговой

Если организация переходит на УСН и при этом остается плательщиком НДС по ставке 20%, то она может не восстанавливать налог. Однако у ИФНС могут возникнуть вопросы. Рассказываем, как отвечать на такие требования.

В ответе необходимо указать, что ситуации, в которых нужно восстанавливать прежние вычеты по НДС, указаны в новой редакции п. 3 ст. 170 НК:

«При переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения с исполнением обязанностей налогоплательщика, применяющего налоговые ставки, указанные в пункте 8 статьи 164 настоящего Кодекса, суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению в первом налоговом периоде, начиная с которого осуществляемые им операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав подлежат налогообложению».

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А значит, при переходе с ОСНО на УСН нужно восстанавливать НДС, если организация или ИП, не освобожденная от НДС, выбирает специальные ставки (5%, 7%), которые установлены п. 8 ст. 164 НК.

Если же организация/ИП с доходом свыше 60 млн.руб. выбирает основные ставки НДС — 20% или 10%, она по нормам главы 21 НК остается налогоплательщиком НДС со всеми прежними правами, обязанностями, порядком начисления и вычетов НДС. В п. 3 ст. 170 НК нет требования восстанавливать вычеты НДС при переходе на УСН с применением ставки НДС 20%.

Также можно сослаться на письмо ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@, где приведены ситуации, которые требуют восстановления НДС, если организация/ИП применяют УСН:

«При изменении режима налогообложения НДС налогоплательщик УСН обязан восстановить ранее принятый к вычету «входной» НДС:

в случае перехода со ставки НДС в размере 20% (10%) на специальные ставки НДС 5% (7%);

в случае перехода с начала очередного года со ставки НДС в размере 20% (10%) на освобождение от НДС, если доход за истекший календарный год составил менее 60 млн руб.»

То есть восстановление НДС возникает только если организация/ИП освобождаются от обязанностей налогоплательщика НДС или переходят к применению специальных ставок НДС.