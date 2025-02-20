Как организации скорректировать в учете НДС и налог на прибыль

Если организация по судебному решению получила корректировочный счет-фактуру, то ей необходимо внести изменения в бухгалтерский и налоговый учет. Разбираемся, как это сделать.

Ситуация: в 2023 году подрядчик оказал услуги ООО, по которым организация приняла НДС и налог на прибыль к вычету. Однако выяснилось, что работа была выполнена не в полном объеме, поэтому ООО подало в суд. По судебному решению подрядчик выставил акт и корректировочный счет-фактуру в феврале 2025 года. Как это отразить в учете?

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НДС

Если организация получает корректировку к уменьшению, то она должна восстановить НДС, принятый к вычету. В книге продаж нужно сделать запись с кодом вида операции «18» согласно письму ФНС от 20.09.2016 № СД-4-3/17657@.

При уменьшении стоимости товаров НДС восстанавливается в части, которая приходится на сумму уменьшения стоимости товаров. Это нужно сделать на наиболее раннюю из дат по пп. 4 п. 3 ст. 170 НК:

на дату получения корректировочного счета-фактуры;

на дату получения первичных документов на уменьшение стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Если решение суда было получено в феврале 2025 года, то отразить нужно в 1 квартале 2025 года.

Налог на прибыль

Корректировка базы по налогу на прибыль происходит в том же периоде, в котором ранее была учтена в расходах стоимость приобретенных услуг согласно п. 1 ст. 54, ст. 272 НК. Так как расходы уменьшаются, нужно подать уточненную декларацию.

По другой позиции сумма уменьшения стоимости учитывается при определении налоговой базы периода, в котором было произведено уменьшение стоимости работ путем признания суммы уменьшения в качестве дохода прошлых лет, выявленного в отчетном периоде по п. 10 ч. 2 ст. 250 НК.

Однако тут есть риск, что налоговый орган на проверке потребует проведение корректировки налоговой базы того периода, в котором изначально были признаны расходы, поскольку уменьшение стоимости приводит к занижению налоговой базы того периода, в котором были признаны расходы в виде стоимости выполненных работ.

В бухгалтерском учете корректировка суммы ранее признанных расходов производится путем признания прочего дохода в качестве выявленной в текущем году прибыли прошлого отчетного года через 91 счет согласно п. 7 ПБУ 9/99. Этот доход признается в месяце вступления в силу решения суда по п. 10.6, п. 16 ПБУ 9/99.