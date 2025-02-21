Изменения трудового законодательства, которые затронут бухгалтера с 1 марта 2025 года

Федеральный закон от 30.09.2024 № 339-ФЗ вносит изменения в статью 153 ТК РФ, устанавливая обязанность работодателей выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни.

Основные моменты:

При увольнении работнику должна быть выплачена разница между повышенной оплатой за выходной день и уже начисленной суммой.

Компенсация полагается за все неиспользованные отгулы, накопленные у конкретного работодателя.

Отгул можно использовать в течение года с момента работы в выходной или праздничный день. Возможно присоединение дня отдыха к отпуску.