Трудовое право

Изменения трудового законодательства, которые затронут бухгалтера с 1 марта 2025 года

С 2024 года в Трудовом кодексе РФ (ТК РФ) вводятся новые нормы, регулирующие наставничество, выплату компенсации за неиспользованные отгулы и особенности трудовых отношений с мобилизованными и контрактниками. Рассмотрим основные изменения, их влияние на работодателей и работников, а также порядок налогообложения.

Новые положения о наставничестве

Федеральный закон от 09.11.2024 № 381-ФЗ закрепляет в ТК РФ регулирование наставничества. Под наставничеством понимается помощь одного сотрудника другому в освоении профессиональных навыков.

Основные моменты:

  • Назначение наставника возможно только с его письменного согласия.

  • Все условия наставничества (сроки, обязанности, форма выполнения) фиксируются в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

  • Оплата наставничества обязательна. Размер вознаграждения и порядок его выплаты указываются в трудовом договоре или допсоглашении.

  • Вопросы налогообложения и страховых взносов с выплат наставникам регулируются в общем порядке. Специальных норм в Налоговом кодексе РФ (НК РФ) не предусмотрено.

  • Страховые взносы «на травматизм» также начисляются по общим правилам.

Компенсация за неиспользованные отгулы при увольнении

Федеральный закон от 30.09.2024 № 339-ФЗ вносит изменения в статью 153 ТК РФ, устанавливая обязанность работодателей выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни.

Основные моменты:

  • При увольнении работнику должна быть выплачена разница между повышенной оплатой за выходной день и уже начисленной суммой.

  • Компенсация полагается за все неиспользованные отгулы, накопленные у конкретного работодателя.

  • Отгул можно использовать в течение года с момента работы в выходной или праздничный день. Возможно присоединение дня отдыха к отпуску.

  • До вступления в силу изменений следует руководствоваться Постановлением Конституционного суда РФ от 06.12.2023 № 56-П. Работодатель обязан оплачивать накопленные отгулы так, как если бы сотрудник выбрал оплату вместо отгула.

Новые правила для мобилизованных и контрактников

Федеральный закон от 26.12.2024 № 498-ФЗ вводит норму, обязывающую работодателей приостанавливать действие трудового договора с сотрудником на весь период его военной службы по контракту в условиях мобилизации, военного положения или военного времени.

Основные моменты:

  • Приостановка трудового договора действует на весь срок контракта о военной службе.

  • В старой редакции п.7 ст. 38 ТК РФ ограничивал срок контракта одним годом, но новая норма меняет этот подход.

  • Данное изменение влияет на расчет страхового стажа, необходимого для оплаты больничных, а также на расчет отпускного стажа.

  • Пересмотрены гарантии для родителей с детьми, если другой родитель проходит военную службу.

Что делать?

Работодателям следует пересмотреть внутренние регламенты в соответствии с новыми положениями ТК РФ. В частности:

  • Разработать и утвердить положения о наставничестве.

  • Обновить кадровые документы в части выплаты компенсаций за неиспользованные отгулы.

  • Внести корректировки в трудовые договоры сотрудников, которых могут затронуть изменения, касающиеся мобилизации и контрактной службы.

Все эти меры позволят избежать ошибок в расчетах и соблюсти требования законодательства, минимизируя риски для бизнеса.

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