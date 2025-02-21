Изменения трудового законодательства, которые затронут бухгалтера с 1 марта 2025 года

Новые положения о наставничестве
Федеральный закон от 09.11.2024 № 381-ФЗ закрепляет в ТК РФ регулирование наставничества. Под наставничеством понимается помощь одного сотрудника другому в освоении профессиональных навыков.
Основные моменты:
Назначение наставника возможно только с его письменного согласия.
Все условия наставничества (сроки, обязанности, форма выполнения) фиксируются в трудовом договоре или дополнительном соглашении.
Оплата наставничества обязательна. Размер вознаграждения и порядок его выплаты указываются в трудовом договоре или допсоглашении.
Вопросы налогообложения и страховых взносов с выплат наставникам регулируются в общем порядке. Специальных норм в Налоговом кодексе РФ (НК РФ) не предусмотрено.
Страховые взносы «на травматизм» также начисляются по общим правилам.
Компенсация за неиспользованные отгулы при увольнении
Федеральный закон от 30.09.2024 № 339-ФЗ вносит изменения в статью 153 ТК РФ, устанавливая обязанность работодателей выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни.
Основные моменты:
При увольнении работнику должна быть выплачена разница между повышенной оплатой за выходной день и уже начисленной суммой.
Компенсация полагается за все неиспользованные отгулы, накопленные у конкретного работодателя.
Отгул можно использовать в течение года с момента работы в выходной или праздничный день. Возможно присоединение дня отдыха к отпуску.
До вступления в силу изменений следует руководствоваться Постановлением Конституционного суда РФ от 06.12.2023 № 56-П. Работодатель обязан оплачивать накопленные отгулы так, как если бы сотрудник выбрал оплату вместо отгула.
Новые правила для мобилизованных и контрактников
Федеральный закон от 26.12.2024 № 498-ФЗ вводит норму, обязывающую работодателей приостанавливать действие трудового договора с сотрудником на весь период его военной службы по контракту в условиях мобилизации, военного положения или военного времени.
Основные моменты:
Приостановка трудового договора действует на весь срок контракта о военной службе.
В старой редакции п.7 ст. 38 ТК РФ ограничивал срок контракта одним годом, но новая норма меняет этот подход.
Данное изменение влияет на расчет страхового стажа, необходимого для оплаты больничных, а также на расчет отпускного стажа.
Пересмотрены гарантии для родителей с детьми, если другой родитель проходит военную службу.
Что делать?
Работодателям следует пересмотреть внутренние регламенты в соответствии с новыми положениями ТК РФ. В частности:
Разработать и утвердить положения о наставничестве.
Обновить кадровые документы в части выплаты компенсаций за неиспользованные отгулы.
Внести корректировки в трудовые договоры сотрудников, которых могут затронуть изменения, касающиеся мобилизации и контрактной службы.
Все эти меры позволят избежать ошибок в расчетах и соблюсти требования законодательства, минимизируя риски для бизнеса.
Начать дискуссию