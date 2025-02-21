Как исправить УПД-1 в ЭДО

Если организация обнаружила ошибку в УПД-1, то непонятно: как исправить неточность. Разбираемся, можно ли аннулировать документ и отправить контрагенту корректировочный или исправительный вариант.

Порядок исправления УПД-1 стоит согласовать с покупателем. В ЭДО можно направить запрос на аннулирование документа, но контрагент должен его подтвердить. Аннулирование в одностороннем порядке не допускается.

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В случае аннулирования можно отправить исправленный УПД. А если покупатель откажется, то придется сделать исправительный или корректировочный документ.

Согласно п. 3 ст. 168 и п. 13 ст. 171 НК корректировочный УПД выставляется, если продавец и покупатель договорились об изменении стоимости отгруженных товаров, в том числе из-за уменьшения (увеличения) цены или количества (объема) товаров. Согласие покупателя на изменение стоимости или факт его уведомления должны быть оформлены документально. Если этого не происходит, составляется исправительный счет-фактура.

Этот документ создается, если в первоначальном УПД есть ошибки, которые препятствуют тому, чтоб покупатель принял НДС к вычету. Неверное указание количества товара относится к таким ошибкам. При недостаче оформляют корректировочный документ. Но обычно сначала от покупателя приходит претензия, которая и служит документом согласия на изменение.

Отличие между исправительным и корректировочным документом состоит в порядке отражения изменений по НДС. По корректировочным изменения проводятся в периоде составления корректировочных УПД, а по при исправительных нужно подавать уточненные декларации.