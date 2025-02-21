Какие ставки НДС применяются при перевозке грузов в Беларусь

Если компания заключила договор транспортной экспедиции, то не очень понятно: по какой ставке облагаются услуги. Разбираемся с разъяснением Минфина.

Ситуация: компания заказала перевозку груза в Беларусь через транспортную организацию. По какой ставке экспедитору нужно перевыставлять услуги возмещения за перевозку и облагается ли экспедиторское вознаграждение НДС?

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Нужно перевыставить также, как ему выставил документы белорусский перевозчик. Российский НДС не начисляется на перевыставленные услуги согласно письму Минфина от 26.03.2015 № 03-03-06/1/16691:

Таким образом, в случае, когда в рамках договора транспортной экспедиции экспедитором оказываются транспортно-экспедиционные услуги с привлечением третьих лиц для осуществления работ (услуг), расходы по которым компенсируются клиентом, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость у экспедитора включается вознаграждение, полученное им за услуги, оказанные клиенту. При этом к вычету у экспедитора принимаются суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные по товарам (работам, услугам), приобретенным для оказания транспортно-экспедиционных услуг, расходы по которым клиентом не возмещаются.

Услуги экспедитора облагаются НДС по ставке 0% согласно пп. 2.1. п. 1 и п. 9 ст. 164 НК, так как организация перевозки происходит между Россией и Беларусью.