Как в 1С: ЗУП отразить командировочные сверх лимита

Программа 1С позволяет контролировать все операции и отражать их в бухгалтерском и налоговом учете. Рассказываем, как в программе 1С учесть командировочные сверх лимита.

Для отражения таких командировочных нужно создать новое начисление через меню «Настройка» — раздел «Начисления». На вкладке «Основное» нужно выбрать «Доход в натуральной форме», а начисление выполняется По отдельному документу».

На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» отметить «Облагается НДФЛ по коду дохода 2015» и «Облагается взносами на ОПС, ОМС и ОСС и не облагается взносами от несчастных случаев».

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После этого нужно создать документ «Доход в натуральной форме» (через меню «Зарплата» — «Натуральные доходы»). При заполнении нужно обратить внимание на реквизит «Дата получения дохода». Он определяет дату дохода для целей учета НДФЛ.

Эта дата должна соответствовать последнему числу месяца, в котором утвержден авансовый отчет.

Удержание НДФЛ с суммы сверхнормативных суточных производится при окончательной выплате заработной платы сотруднику. В «Ведомости» по окончательному расчету нужно щелкнуть по значению поля «НДФЛ к перечислению» и открыть окно расшифровки суммы удержанного НДФЛ.

Строка с НДФЛ, исчисленным с дохода по суточным сверх норм, отображается в окне расшифровки отдельной строкой.

При выплате аванса удержание НДФЛ с таких доходов ЗУП не предусмотрено. Для удержания НДФЛ при выплате аванса нужно сделать ручную корректировку документа «Ведомость».