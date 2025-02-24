Суд признал работы за прошлый период невыполненными: как отразить изменения в учете

Если организация выполнила работы в 2021 году, а в 2024 году суд признал их невыполненными, то нужно скорректировать бухгалтерский и налоговый учеты. Разбираемся, за какой период нужно вносить исправления и как это сделать.

Ситуация: ООО на ОСНО выполнило строительные работы в 2021 году. Однако в 2024 возник спор с заказчиком, в результате которого суд признал работы невыполненными. За какой период нужно подавать уточненную декларацию и корректировочный счет-фактуру?

В данном случае возникает спорная ситуация. Если суд признал, что реализации работ не было, то налоговую базу по налогу на прибыль в общем случае надо скорректировать в том периоде, в котором были признаны доходы или расходы. А значит и уточненные декларации должны быть за период 2021 года. При этом декларации должны быть к уменьшению за пределами трехлетнего срока, то есть уже налог не уменьшить.

По бухгалтерскому учету убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году, отражается в составе прочих расходов по п. 11 ПБУ 10/99. Он отражается в текущем году на счете 91.

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Ст. 54 НК допускает корректировку прошлого периода в периоде обнаружения ошибки, если ошибка привела к излишней уплате налога. Однако судебная практика неоднозначна. В обзоре судебной практики Верховного Суда № 2 от 04.07.2018 приведен такой вывод:

«Абз. 3 п. 1 ст. 54 НК установлено право налогоплательщика произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором ошибки (искажения) были выявлены, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

В последнем случае ошибка в определении налоговой базы и суммы налога не приводит к нарушению интересов казны. Соответственно, исправление такой ошибки не посредством подачи уточненной декларации за предыдущий налоговый период, а посредством отражения исправленных сведений в текущей налоговой декларации признается допустимым.

При этом предполагается, что к моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не истек установленный ст. 78 НК трехлетний срок возврата (зачета) переплаты».

По НДС будет правильнее аннулировать счет-фактуру за 2021 год. Для этого нужно сделать дополнительный лист к книге продаж к декларации за 2021 год.

Уточнение НДС в текущем периоде возможно только в случае выставления корректировочного счета-фактуры. Но согласно п. 10 ст. 172 НК эти документы выставляются продавцами при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров в том числе из-за изменения количества отгруженных товаров.

А по решению суда работы не были сделаны. По позиции Минфина (изложенной в письме от 05.02.2019 № 03-07-11/6345) если стоимость выполненных работ изменяется, но при этом документы, перечисленные в п. 10 ст. 172 НК, не оформляются, то корректировочные счета-фактуры продавцом не выставляются.

В счета-фактуры, выставленные при выполнении работ, вносятся исправления в порядке, установленном п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137). Такие изменения вносятся исправительным счетом-фактурой, то есть уточненкой за 2021 год.