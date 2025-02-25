Сводная справка по розничным продажам на маркетплейсе: зачем нужна и как ее учитывать в отчетности

Сводная справка по розничным продажам предназначена для учета НДС. В ней фиксируются суммарные данные за конкретный налоговый период. Рассказываем, как учесть справку в отчетности и что делать с суммами возвратов.

Справка по розничным продажам заполняется без учета возвратов. Такие операции, отраженные в отчете комиссионера, должны учитываться в корректировочной справке по розничным продажам.

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В качестве основания указывается отчет комиссионера, в котором была изначальная реализация возвращаемых товаров (указывается в отчете комиссионера на вкладке возвраты в графе документ реализации).

Корректировочную справку с кодом 17 нужно отражать в книге покупок. Такую справку достаточно делать раз в квартал по каждому маркетплейсу или раз в месяц. Законодательство не регламентирует как часто нужно формировать справку.

Однако организации следует закрепить правила ее составления в учетной политике. Согласно письму Минфина от 27.10.2017 № 03-07-11/70530 передача товаров и получение компенсации не облагаются НДС, так как нет факта реализации.