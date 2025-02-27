Поставщик прислал документы с опозданием: как провести их в бухгалтерском учете

Несвоевременное проведение операций в бухгалтерском учете считается ошибкой. Рассказываем, что делать, если поставщик прислал документы позже и как правильно отразить их в учете.

Ситуация: поставщик прислал акты выполненных работ за 2021-2024 годы в феврале 2025 года. Как отразить их в бухгалтерском учете?

Для исправления ошибки прошлого года, которая была обнаружена после утверждения отчетности (2021-2023 годы), по нормам ПБУ 22/2010 нужно отразить операции текущим периодом. Если суммы несущественна, то ее можно учесть в составе прочих расходов с проводкой Дт 91.02 – Кт 60.01. Если ошибка существенная, то через 84 счет с проводкой Дт 84 – Кт 60.01.

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Если организация имеет право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, то существенную ошибку можно исправить через 91 счет.

Ошибки прошлого года, выявленные после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность).

Документы за 2024 можно провести декабрем 2024 с теми проводками, которые должны были быть (Дт 20, 26 – Кт 60.01).

Налог на прибыль

Эта ошибка не привела к занижению налога на прибыль, а потому возможны два варианта:

подать уточненную декларацию за 2022–2023 год;

отразить неучтенный расход за 2022–2023 в текущей декларации как убыток прошлых лет, п. 1 ст. 54 НК это допускает. Это нельзя делать в том случае, если в текущем периоде получен убыток. Тогда нужно подавать только уточненную декларацию за 2022-2023 год. Письма Минфина от 29.07.2022 № 03-07-11/73602 и от 06.04.2020 № 03-03-06/2/27064.

Расходы 2024 года отразить в годовой декларации за 2024 в обычном порядке. Что касается расходов 2021 года, то уточненку за 2021 год вы уже не подать. Ее можно подавать, но переплата по налогу не будет учтена, поскольку истек установленный ст. 78 НК трехлетний срок возврата (зачета) переплаты, а найденным расходам не более трех лет.

Ст. 54 НК допускает корректировку прошлого периода в периоде обнаружения ошибки, если ошибка привела к излишней уплате налога, но в обзоре судебной практики Верховного Суда № 2 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда 04.07.2018) приведен такой вывод:

«Абзацем третьим п. 1 ст. 54 НК (в редакции закона от 26 ноября 2008 г. № 224-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») установлено право налогоплательщика произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором ошибки (искажения) были выявлены, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

В последнем случае ошибка (искажение) в определении налоговой базы и суммы налога не приводит к нарушению интересов казны. Соответственно, исправление такой ошибки (искажения) не посредством подачи уточненной декларации за предыдущий налоговый период, а посредством отражения исправленных сведений в текущей налоговой декларации признается допустимым.

При этом предполагается, что к моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не истек установленный ст. 78 НК трехлетний срок возврата (зачета) переплаты, учитывая, что лишь в течение указанного срока налогоплательщик вправе распоряжаться соответствующей суммой излишне уплаченного в бюджет налога.»

НДС

Если условия для вычета соблюдены, то организация имеет право заявить вычеты в пределах трех лет с даты принятия на учет по п. 1.1 ст. 172 НК. При этом речь не идет о том, что организация несвоевременно отразила операции в учете.

Ориентироваться стоит на даты документов. За 2021 вычеты показать уже не получится. Эти суммы НДС надо списать в бухучете через 84 или 91, как и сам расход.