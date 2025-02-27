Можно ли выплачивать зарплату за работу в РФ валютному нерезиденту на иностранный счет

Если резидент РФ заключил договор с иностранной компанией, то не совсем понятно: как выплачивать ему зарплату. Разбираемся, можно ли проводить выплаты на иностранный счет.

Ситуация: гражданин РФ заключил трудовой договор с компанией, которая находится в Узбекистане. Работа будет осуществляться на территории РФ, однако в трудовом договоре будет указан иностранный адрес регистрации и выплаты работник будет получать на иностранный счет.

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Получение зарплаты за работу на территории РФ на иностранный счет в банке от валютного нерезидента считается нарушением валютного законодательства, так как в перечне разрешенных операций из ст. 12 ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ нет такой операции.

ФНС не получает данные о пересечении границы всеми гражданами РФ, но по запросу может их получить. Также налоговики могут запросить копию загранпаспорта, подтверждающее отсутствие физлица на территории России в периоды работы по трудовому договору в Узбекистане.

По таким ситуациям нет судебной практики. Здесь речь идет о нарушениях со стороны работодателя, который скрывает наем работника, который удаленно работает в России.

Здесь также нельзя использовать правило освобождения от ответственности из п. 9 ст. 15.25 КоАП:

«Административная ответственность, установленная частями 4, 4.1, 4.3, 5 и 5.2 настоящей статьи, применяется по истечении сорока пяти дней после окончания срока, установленного для выполнения соответствующей обязанности, в случае ее невыполнения в течение указанного времени».

Части статьи касаются предпринимательских, а не трудовых договоров. Поэтому этот пункт не применим к нарушениям валютного законодательства физлицами при получении доходов по ТД.