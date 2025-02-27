Как оформить отзыв сотрудника из отпуска

В некоторых случаях сотрудников необходимо отозвать из отпуска раньше его окончания. Рассказываем, как это документально оформить и какие выплаты произвести.

Отзыв сотрудника из отпуска происходит по такому порядку:

Составление служебной записки в произвольной форме с обоснованием необходимости отзыва сотрудника. Направление сотруднику уведомления об отзыве из отпуска. Получение от сотрудника согласия на досрочный выход на работу. Издание приказа об отзыве из отпуска с отражением даты досрочного выхода, порядка пересчета отпускных, а также периода, на который переносится отпуск Пересчет отпускных. Заполнение табеля учета рабочего времени.

Дни работы при отзыве из отпуска подлежат оплате по окладу. При отзыве работника из отпуска организация производит перерасчет суммы отпускных и удержанной ранее суммы НДФЛ.

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Ст. 137 ТК содержит перечень случаев, когда работодатель может произвести удержание из выплат. Излишне выплаченные отпускные в этом списке не указаны. А значит удержать эти выплаты работодатель может только по заявлению работника.

Если работодатель, произведя перерасчет без заявления сотрудника, выплатит зарплату меньше на сумму излишне выплаченных отпускных, работник сможет в судебном порядке взыскать эту сумму (см. определение Верховного суда Республики Хакасия от 12.05.2011 по делу № 33-10512011, апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 27.03.2018 по делу № 33-1535/2018).

Если отпускные с сотрудника не были удержаны при отзыве, то при предоставлении неиспользованных дней отпуска работодатель не обязан их снова оплачивать.