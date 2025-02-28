Автоматизированная система определения наличия у физических лиц статуса налогового резидента РФ: положительные и негативные последствия для налогоплательщиков

К декабрю 2025 года ФНС России планирует реализовать автоматизированную систему определения и расчета у физических лиц статуса налогового резидента РФ и ввести ее в промышленную эксплуатацию.

Ключевые элементы такой системы:

Автоматизация идентификации лиц, пересекающих государственную границу. Для этого планируется в том числе использовать данные о полученных загранпаспортах.

Автоматизация определения налогового и валютного резидентства по идентифицированным физическим лицам. Этот процесс будет налажен с учетом полученных от информационной системы миграционного учета "Мир" данных о пересечениях государственной границы.

Такая система будет реализова в рамках функционала АИС "Налог-3"

Есть очень много людей, которые живут не в России, но по-прежнему делают вид, что они являются налоговыми резидентами РФ. Мы попытались представить как это может отразиться на обычных людях.

Когда это положительно отразится

Человек не живет в России, российская налоговая получила в рамках автообмена информацию о зарубежных доходах человека. Теперь налоговая не будет просить подать налоговую декларацию и задекларировать зарубежные доходы. Человек не живет в России, но когда он жил в России, он задекларировал свои зарубежные счета, российская налоговая ждет регулярной подачи отчета о движении денег по зарубежным счетам. Теперь налоговая не будет просить подать отчет о движении денег по зарубежным счетам за тот год, когда человек жил не в России. Человек не живет в России, но когда он жил в России, он задекларировал свои зарубежные компании, российская налоговая ждет регулярной подачи уведомлений о КИК. Теперь налоговая не будет просить подать уведомление о КИК за тот год, когда человек жил не в России.

Кажется, что в некоторых случаях больше не придется показывать российской налоговой скан своего загранпаспорта в обоснование почему человек не исполнил какую-то обязанность.

Когда это негативно отразится

Человек не живет в России, у него есть брокерские счета в России, человек покупает и продает ценные бумаги и платит налоги как налоговый резидент РФ. Теперь налоговая может пересчитать доходы человека по ставке 30 процентов. Человек не живет в России, у него было имущество, которое он продал до истечения срока для безналоговой продажи. Теперь налоговая может пересчитать доходы человека по ставке 30 процентов без учета расходов на приобретение или фиксированного налогового вычета. Человек не живет в России, он генеральный директор российской компании. Теперь налоговая может пересчитать доходы человека по ставке 30 процентов. Человек не живет в России, у него есть статус ИП и он применяет патентную систему налогообложения. Теперь налоговая может оспорить применение патентной системы налогообложения и пересчитать доходы ИП исходя из упрощенной системы налогообложения. Человек не живет в России, он сдает в аренду имущество, которое находится в России. Теперь налоговая может пересчитать доходы человека по ставке 30 процентов. Человек не живет в России, он долго владеет долей в российском ООО и при продаже планирует воспользоваться льготой и не платить НДФЛ. Теперь налоговая может отказать в применении льготы по давности владения долей в ООО.

Кажется, если человек не живет в России и получает доход от российских источников, то теперь он рискует: его доходы будут облагаться по более высокой ставке, а сам человек не сможет применять налоговые вычеты; а иногда такой человек не сможет рассчитывать на льготы по давности владения.