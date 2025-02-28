Организация участвует в выставке-продаже: можно ли не применять ККТ

Если организация, производящая фермерские продукты, участвует в выставке и продает на ней товары, то непонятно: нужно ли ей применять ККТ для расчетов с физлицами. Разбираемся в нюансах применения кассы в такой ситуации.

Регулирование вопросов применения ККТ осуществляется на федеральном уровне с помощью ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

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Перечень организаций и ИП (и видов их деятельности), которые вправе не применять ККТ указаны в ст. 2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Согласно норме не применять ККТ на на рынках и выставках возможно могут только лица на ЕСХН

«Осуществляемая организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), торговля товарами на основе договора розничной купли-продажи, при которой передача товара происходит в момент заключения такого договора, на розничном рынке, ярмарке, выставке не более чем с трех торговых мест при условии, что совокупная площадь торговых мест на розничном рынке, ярмарке, выставке, включая места для хранения товаров, не превышает пятнадцати квадратных метров».

Также не применять ККТ могут сельскохозяйственные кооперативы согласно п. 2.3 ст. 2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ (введен ФЗ от 08.08.2024 № 274-ФЗ, который вступает в силу 1 марта).

А еще не применять кассы могут организации и ИП в отдаленных и труднодоступных местах, перечень которых утверждает региональное правительство. Однако там не проводятся выставки и ярмарки. Поэтому организация в данном случае не имеет права продавать товары на выставке без использования ККТ.