Как организации на УСН учитывать уведомление о выкупе на Wildberries

При выкупе товара Wildberries заключает с продавцом договор купли-продажи в рамках основной оферты. Разбираемся, как организации на УСН учитывать уведомление о выкупе в учете.

В уведомлении о выкупе определена цена, по которой выкупается товар. Согласно договору купли-продажи маркетплейс не вправе выставлять требования к продавцу в виде комиссии за продажу или стоимости логистики, поэтому в уведомлении указана окончательная цена выкупа уже с вычетом комиссии и услуг маркетплейса.

Научитесь вести учет доходов и расходов на маркетплейсе с учетом изменений по УСН на Весенней конференции для бухгалтеров «БухВесна-2025». 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году. На Конференции вы сможете лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Купить билет.

Чтобы понять, из чего складывается цена товара из уведомления, онлайн-площадка предоставляет еженедельный отчет и детализацию по выкупленным товарам. Выручка здесь определяется как цена проданного товара по уведомлению.

Налоговая база по УСН определяется как цена проданного товара по уведомлению за вычетом НДС. Но так как договор купли-продажи заключен не с физлицом, а с ООО, то датой получения дохода в целях УСН является день оплаты товара Wildberries, то есть когда деньги поступят на расчетный счет.