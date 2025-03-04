Как селлеру на НДС отправить УПД по выкупленному товару, чтобы избежать штрафов от WB

Селлеры, работающие с НДС, должны отправлять маркетплейсу Вайлдберриз УПД на тот товар, который выкуплен для продажи за границу. Если не соблюдать это требование, то на селлера может быть наложен штраф в размере 20% от стоимости выкупленных товаров.

Как на сайте WB найти уведомления о выкупе

1. В личном кабинете WB в правом верхнем углу экрана нажмите на название вашей организации и в выпадающем списке выберите строку «Документы».

УПД на выкуп товара в личном кабинете WB

2. В поле для выбора типа документа найдите «Уведомление о выкупе».

Уведомление о выкупе в личном кабинете WB

3. Отметьте галочкой нужное уведомление и нажмите «Скачать выбранные документы».

Скачать уведомление о выкупе в личном кабинете ВБ

Как заполнить УПД по уведомлению о выкупе на WB в редакторе Контур.Диадок

1. Откройте Excel файл с уведомлением о выкупе. В нем будет перечень тех товаров, которые маркетплейс выкупил, чтобы продать их за границу. Как правило, в уведомлении указана ставка 20%. В примечании указано, что ставка и сумма НДС указаны справочно.

Уведомление о выкупе товара

В УПД, который вы будете отправлять, должна стоять та ставка НДС, которую вы применяете.

2. Откройте программу Контур.Диадок. Нажмите «+новый документ».

Отправляем УПД по уведомлению о выкупе через Контур.Диадок

3. Выберите вариант заполнения в редакторе.

Заполнение УПД по выкупленному товару в Контур.Диадок

4. Откроется форма для заполнения УПД. В ней нужно проставить:

номер документа (из вашей учетной системы по порядку);

дату документа (как в уведомлении о выкупе);

выберите покупателя и грузополучателя (ООО «РВБ» ИНН 9714053621);

заполните таблицу с перечнем товаров, количеством, суммами.

Заполнение УПД по выкупленному товару в Контур.диадок

5. В УПД для Вайлдберриз обязательно должен быть указан артикул товара. Добавьте этот столбец.

Как заполнить УПД по выкупленному товару для WB в Контур.Диадок

6. После таблицы заполните основание отгрузки товаров — укажите дату и номер уведомления о выкупе.

Как заполнить и отправить для WB УПД по выкупленному товару

Как заполнить суммы в УПД для WB

Сумма, указанная в уведомлении о выкупе, включает в себя НДС. Чтобы верно заполнить сумму без НДС, нужно вычесть из итоговой суммы сумму налога, рассчитанную по вашей ставке.

Пример 1:

Селлер применяет ставку НДС 5%. В уведомлении о выкупе сумма продажи товара равна 1000,00 рублей. Сумма без НДС равна 952,38 рублей (1000,00 / 105 х 100).

Пример 2:

Селлер применяет ставку НДС 20%. В уведомлении о выкупе сумма продажи товара равна 1000,00 рублей. Сумма без НДС равна 833,33 рублей (1000,00 / 120 х 100).

Как отправить УПД по уведомлению о выкупе на WB через Контур.Диадок

1. После заполнения всех полей нажмите «Перейти к отправке».

2. Проверьте итоговую сумму, сумму НДС и нажмите «Подписать и отправить».

Как отправить УПД по выкупленному товару

3. Документ будет в списке отправленных со статусом «Ожидается подпись».

4. После того как ООО «РВБ» подпишет документ, его статус изменится на «Документ подписан контрагентом».

Как в личном кабинете WB найти список неотправленных УПД

В разделе «Финансовые отчеты» на вкладке «Упд отсутствующие в ЭДО» будет список тех УПД, которые вы не отправили.

УПД, отсутствующие в ЭДО, в личном кабинете WB

Как селлеру на НДС сдать декларацию по НДС

Декларация по НДС должна быть отправлена в налоговую не позднее 25 дней по окончании отчетного квартала. Эту декларацию нельзя отправить по почте или принести лично в налоговую инспекцию. Вы должны заключить соглашение с оператором электронного документооборота и отправлять отчетность через интернет, используя электронно-цифровую подпись.

Оплачивать НДС нужно равными частями в течение трех месяцев после окончания квартала.