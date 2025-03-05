Как начать свой путь в закупках

Участие в госзакупках — возможность получить надежного заказчика. При этом рынок закупок универсален: нужны поставщики различных услуг, работ и товаров, на различные объемы, сроки, во всех регионах России. Каждый добросовестный поставщик может найти заказ. Как выйти на рынок госзакупок, чтобы упростить путь к первому договору?

Два закона

Рынок госзакупок регулируют два основных закона — 44-ФЗ и 223-ФЗ. По первому вы заключите договор с государственными структурами: федеральные, региональные, муниципальные власти или госучреждения. По 223-ФЗ закупки проводят компании с государственным участием. Есть еще и другие нормативно-правовые акты, но все же для начала вам нужно посмотреть именно 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Это объемные законы, и не каждый юрист их хорошо знает. Что же делать бизнесмену, который лишь хочет выйти на рынок госзакупок и соблюсти все законодательные акты? Лучше начать с самых простых закупочных процедур, где требования к поставщику проще.

Закупки у единственного поставщика

Этот вид закупок не предполагает конкурсных процедур, которые занимают много времени и сил. Здесь все просто: заказчику надо что-то приобрести, он просто берет и покупает это у вас. Поэтому все хотят быть единственным поставщиком. Но есть нюансы.

Один из случаев закупки у единственного поставщика, когда конкретный предмет не определен — закупки товаров, работ, услуг на сумму до 600 тыс. руб. Это предусмотрено пп. 4, 5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ. Заказчик не может все закупки проводить по этим основаниям, так как есть лимиты.

По п. 4 ч. 1 ст. 93 цена одного договора не может превышать 600 тыс. руб., а общий объем не может быть более 2 млн руб. или 10% от общего объема закупок. По п. 5 сумма контракта не может быть больше 600 тыс., при этом весь объем таких закупок не должен быть выше 5 млн руб. или 5% от совокупного годового объема закупок (СГОЗ).

Все случаи перечислены в ч.1 ст. 93, среди них есть с конкретным предметом закупки или с определенным порогом по цене, но без привязки к предмету закупки.

Что делать, если сумму надо превысить? В ст. 93 44-ФЗ перечислены случаи, когда это возможно. Там обширный список: лучше изучить его, чтобы понять, сможете ли вы выступить поставщиком указанных в ней услуг, работ, товаров.

Стать единственным поставщиком по 223-ФЗ проще и сложнее одновременно. Проще, потому что закон не дает списка того, что можно и нельзя закупать. Сложнее, т.к. есть другие законы, гарантирующие соблюдение конкуренции.

Например, заказчик решил купить у единственного поставщика услуги, работы или товары, но их предлагают многие, ни у кого нет монополии. 223-ФЗ обязывает в положении о закупках указать исчерпывающий перечень услуг и товаров, которые хотелось бы закупать у единственного поставщика. С одной стороны, написать можно что угодно, с другой, стоит помнить о соблюдении конкуренции.

Если хотите стать единственным поставщиком по 223-ФЗ, изучайте положения о закупках тех заказчиков, с которыми хотите заключать договоры. Это поможет понять, сможете ли вы стать единственным поставщиком. Посмотрите, с кем у компании уже есть договоры, есть ли там ваши конкуренты, что они поставляют. Возможно, ваши условия лучше.

Закупки в электронном магазине и закупки с полки

Это неконкурентные процедуры (без проведения тендера), и по 44-ФЗ они тоже относятся к закупкам у единственного поставщика, но и здесь есть нюансы. Начнем с электронных магазинов или маркетплейсов наоборот. Почему наоборот? На такой электронной площадке не продавцы, а покупатели размещают запросы на закупку.

Электронные магазины

Закупщик заявляет, что он хотел бы купить, какие услуги или товары. Поставщики видят запросы, выбирают подходящие и откликаются на них. Заказчик выбирает поставщика по цене и другим условиям. Далее стороны заключают контракт. Этот порядок един по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Только по 44-ФЗ действуют ограничения по цене и общему объему, потому что это закупки у единственного поставщика. Значит, в качестве основания для покупки заказчик выбирает пп. 4 или 5 ч. 1 ст. 93.

Об этом мы сказали ранее, сейчас обратим внимание на один аспект. Выбирая основания по пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 93, можно заключить договор не напрямую, а провести закупку в электронном магазине, но с учетом лимитов, установленных в законе. Значит, должны соблюдаться все ограничения по цене и общему объему с учетом 44-ФЗ.

В чем выгода электронных магазинов:

высокая скорость выхода на сделку ;

низкое обеспечение или его нет совсем: поставщику не надо искать средства, чтобы внести их для участия в закупке, в других формах закупок обеспечение может составлять до 5% от суммы закупки;

нет дополнительных требований к поставщику : новичку проще участвовать и побеждать;

легко пройти регистрацию , договор можно заключить хоть на бумаге;

проще, чем в других формах закупок, требования к описанию предмета закупки, что выгодно заказчику.

На рынке есть федеральные, региональные электронные магазины и агрегаторы. На региональных площадках поставщик может найти заказы в своем регионе, на федеральных — со всей России. Лучше всего, если обе возможности, скажем, на РТС-тендер можно посмотреть заказы по всей стране и отсортировать по региону, городу, другим критериям.

Единый агрегатор торговли — это место, где федеральные заказчики обязаны выкладывать свои запросы на закупку, поэтому вы их найдете на ЕАТ «Березка», но региональные заказчики могут там не появляться. Лучше смотреть заказы на универсальных порталах, где можно посмотреть все сразу и отфильтровать по региону.

Закупка с полки

Принцип «закупок с полки» — как у маркетплейса: поставщики выкладывают свои предложения, будто размещают на полке, заказчики приходят со своими нуждами, площадка автоматически подбирает им лучшее предложение из существующих.

По 44-ФЗ здесь получится разместить свои предложения и закупить лишь товары и программное обеспечение. Есть еще одна важная деталь. Вы можете купить товар только по тем характеристикам, которые есть в позиции КТРУ (каталог товаров, работ и услуг, он доступен на сайте ЕИС «Закупки»:https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html ), и только в том случае, если такой товар есть в каталоге.

Иначе заказчик не вправе применять соответствующий способ закупки. Это ограничение уже подтверждает многочисленная административная практика.

По 44-ФЗ при закупке с полки нельзя купить больше чем на 5 млн рублей разово и больше чем на 100 млн рублей за год, хотя такое ограничение больше важно для заказчика. Поставщику надо учесть, что в магазинах с полки все проходит в электронном формате, для участия нужна регистрация в ЕРУЗ — едином реестре участников закупок, что несложно, но требует дополнительных усилий.

По 223-ФЗ цена договора при покупке в магазине с полки не может превышать 20 млн рублей, заказчик может покупать только на федеральных торговых площадках, только у малых и средних предпринимателей или самозанятых, договоры в электронной форме. Зато можно предлагать товары и услуги не только из КТРУ.

И можно купить не только товары, но еще работы и услуги, а правила выбора победителя, критерии отбора и требования к участникам в закупке каждый заказчик устанавливает в своем положении о закупках. На законодательном уровне определены лишь точечные условия.

По 44-ФЗ в магазине с полки заказчик должен выбирать поставщика только по цене — у кого она ниже, у того покупает. По 223-ФЗ можно выбирать и по другим критериям: квалификация, опыт, страна происхождения и т.д.

Итого

Да, в отношении единственного поставщика есть ограничения по сумме, поставке услуг, работ и товаров, но проще путь к успеху, меньше денежных и временных затрат, легче требования законодательства. В электронных магазинах вы просто смотрите на площадке, что требуется заказчикам, и говорите, что готовы поставить нужное.

Договор можно заключить за день. При закупках с полки вы выкладываете на электронных площадках свои предложения, заказчики находят вас. И этот тоже потребует минимум времени и средств.

Документ, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке (см. 223-ФЗ).