Налоговая проверила кассы и нашла расхождения: что делать ИП

Если налоговая провела заседание комиссии по ККТ и обнаружила у ИП расхождения, то нужно определить дальнейший порядок действий. Разбираемся, можно ли избежать штрафов и доначислений или снизить их.

Ситуация: у ИП есть 3 точки, в которых есть онлайн-кассы. ИФНС проверила кассы и обнаружила, что сотрудников у предпринимателя меньше чем ККТ. В результате налоговая составила протоколы с доначислениями по НДФЛ и страховыми взносами.

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ИП нужно самостоятельно рассчитать НДФЛ и взносы по реальному времени работы сотрудников, которых он не оформил, сдать отчетность и уплатить суммы налога и взносов.

Расчет нужно составить по количеству точек, на которые были зарегистрированы ККТ. В одном месте их могло быть две, а значит можно считать, что ИП самостоятельно пробивал чеки. Необходимо самостоятельно сделать расчет и доплатить по нему все необходимые суммы.

Можно ждать развития событий — проведения выездной проверки. Однако после нее ИФНС уже сможет взыскать все суммы по НДФЛ и страховым взносам. Безопаснее всего будет сделать самостоятельный расчет.

Здесь не поможет и закрытие ИП: если налоговая уже нашла у него нарушения, то даже после исключения из ЕГРИП она сможет взыскать все суммы налогов, а также обяжет платить штраф.