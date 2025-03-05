Минимальная пенсия в 2025 году: таблица с суммами по всем регионам

Пенсия неработающих пенсионеров не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) региональные власти утверждают ежегодно. Если пенсия не дотягивает до минималки, будет соцдоплата.

ФСД и РСД

Соцдоплата бывает федеральная (ФСД) или региональная (РСД).

Федеральную социальную доплату назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).

Региональную социальную доплату назначают, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).

Индексация

С 1 января 2025 года страховые пенсии проиндексированы на 7,3 %, а с 1 февраля — еще на 2,2%. Всего с 2025 года пенсии проиндексированы на 9,5%.

При этом сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.

То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП.

Пример

У самарского пенсионера пенсия была 14 000 руб., а ПМП на 2025 год в регионе — 14 335 руб.

В 2025 году прошла индексация на 9,5% и пенсия стала 14 000 х 1,095 = 15 330 руб. Это больше, чем ПМП на 2025 год.

Но сравнение с ПМП идет до индексации.

Поэтому пенсионер получит соцдоплату. ФСД = 14 335 – 14 000 = 335 руб.

Всего в 2025 году этот пенсионер будет получать 15 330 (проиндексированная пенсия) + 335 (соцдоплата) = 15 665 руб.

Прожиточный минимум: таблица

Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2025 год, а также (для сравнения) его размер в 2024 и 2023 годах.