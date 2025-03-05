Пенсии

Минимальная пенсия в 2025 году: таблица с суммами по всем регионам

Пенсия неработающих пенсионеров не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) региональные власти утверждают ежегодно. Если пенсия не дотягивает до минималки, будет соцдоплата.
Минимальная пенсия в 2025 году: таблица с суммами по всем регионам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

ФСД и РСД

Соцдоплата бывает федеральная (ФСД) или региональная (РСД).

  • Федеральную социальную доплату назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).

  • Региональную социальную доплату назначают, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).

Индексация

С 1 января 2025 года страховые пенсии проиндексированы на 7,3 %, а с 1 февраля — еще на 2,2%. Всего с 2025 года пенсии проиндексированы на 9,5%.

При этом сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.

То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП.

Пример

У самарского пенсионера пенсия была 14 000 руб., а ПМП на 2025 год в регионе — 14 335 руб.

В 2025 году прошла индексация на 9,5% и пенсия стала 14 000 х 1,095 = 15 330 руб. Это больше, чем ПМП на 2025 год.

Но сравнение с ПМП идет до индексации.

Поэтому пенсионер получит соцдоплату. ФСД = 14 335 – 14 000 = 335 руб.

Всего в 2025 году этот пенсионер будет получать 15 330 (проиндексированная пенсия) + 335 (соцдоплата) = 15 665 руб.

Прожиточный минимум: таблица

Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2025 год, а также (для сравнения) его размер в 2024 и 2023 годах.

Субъект РФ

ПМП в 2025 году

ПМП в 2024 году

ПМП в 2023 году

В целом по России

15 250

13 290

12 363

Центральный федеральный округ

Белгородская область

12 811

11 164

10 385

Брянская область

14 030

12 387

11 854

Владимирская область

14 793

12 891

11 992

Воронежская область

13 420

11 768

11 261

Ивановская область

14 335

12 492

11 497

Калужская область

14 641

12 758

11 868

Костромская область

14 030

12 227

11 502

Курская область

13 268

11 831

11 036

Липецкая область

12 657

11 177

10 665

Орловская область

14 183

12 359

11 497

Рязанская область

13 573

11 828

11 015

Смоленская область

15 098

13 024

11 992

Тамбовская область

12 784

12 292

11 763

Тверская область

14 945

12 891

11 992

Тульская область

15 250

13 290

12 239

Ярославская область

15 250

13 024

11 868

Москва

17 897

16 964

16 257

Московская область

16 600

15 735

14 858

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия

16 928

16 066

15 374

Республика Коми

17 538

15 961

15 158

Архангельская область

17 690

15 416

14 341

Ненецкий а.о.

25 275

24 101

23 063

Вологодская область

15 403

13 423

12 486

Калининградская область

15 708

13 689

12 733

г. Санкт-Петербург

16 623

14 220

12 981

Ленинградская область

16 318

13 954

12 733

Мурманская область

21 835

20 995

20 188

Новгородская область

14 945

13 024

12 116

Псковская область

15 098

13 156

12 239

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

13 878

12 093

11 250

Республика Ингушетия

14 335

12 492

11 621

Кабардино-Балкарская Республика

16 318

14 220

13 228

Карачаево-Черкесская Республика

14 335

12 359

11 374

Республика Северная Осетия-Алания

13 726

11 961

11 127

Чеченская Республика

14 641

12 758

11 868

Ставропольский край

13 726

11 961

11 127

Южный федеральный округ

Республика Адыгея

13 115

11 429

10 632

Республика Калмыкия

14 945

12 758

11 744

Краснодарский край

14 641

12 758

11 868

Астраханская область

14 793

12 891

11 992

Волгоградская область

13 115

11 429

10 660

Ростовская область

14 335

12 492

11 621

Республика Крым

14 793

12 891

11 992

г. Севастополь

15 556

13 555

12 486

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

13 573

12 530

11 990

Республика Марий Эл

13 420

11 695

10 879

Республика Мордовия

12 963

11 462

11 021

Республика Татарстан

12 963

11 296

10 508

Удмуртская Республика

13 573

11 828

11 003

Чувашская Республика

13 268

11 562

10 632

Кировская область

13 573

12 028

11 358

Нижегородская область

14 335

12 492

11 621

Оренбургская область

13 268

11 562

10 755

Пензенская область

12 811

11 246

10 660

Пермский край

14 030

12 227

11 374

Самарская область

14 335

12 492

11 621

Саратовская область

12 811

11 164

10 385

Ульяновская область

13 573

11 828

11 003

Уральский федеральный округ

Курганская область

14 335

12 492

11 621

Свердловская область

15 098

13 156

12 116

Тюменская область

15 250

13 290

12 363

Челябинская область

14 030

12 280

11 808

Ханты-Мансийский а.о.-Югра

18 334

17 629

16 951

Ямало-Ненецкий а.о.

20 893

18 714

17 994

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай

14 488

12 492

11 621

Республика Тыва

15 403

13 423

12 486

Республика Хакасия

15 556

13 555

12 610

Алтайский край

13 573

12 608

12 065

Красноярский край

16 928

14 752

13 722

Иркутская область

16 165

14 087

13 105

Кемеровская область

13 878

12 093

11 250

Новосибирская область

14 945

13 173

12 666

Омская область

13 268

11 802

11 348

Томская область

14 945

13 024

12 441

Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия

16 623

14 486

13 475

Республика Саха (Якутия)

23 028

20 067

18 667

Приморский край

18 148

15 815

14 711

Хабаровский край

18 605

17 146

16 486

Амурская область

17 538

15 328

14 660

Забайкальский край

17 843

15 549

14 464

Камчатский край

26 841

23 738

22 694

Магаданская область

26 535

23 124

21 511

Сахалинская область

20 741

18 074

16 813

Еврейская авт.обл.

19 063

17 359

16 664

Чукотский а.о.

39 803

34 686

30 906

 

г. Байконур

15 250

13 290

12 363

ДНР

14 335

12 492

9 643

ЛНР

14 335

12 492

9 643

Запорожская область

14 793

12 891

10 014

Херсонская область

14 793

12 891

10 014

Начать дискуссию