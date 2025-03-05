Минимальная пенсия в 2025 году: таблица с суммами по всем регионам

ФСД и РСД
Соцдоплата бывает федеральная (ФСД) или региональная (РСД).
Федеральную социальную доплату назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).
Региональную социальную доплату назначают, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).
Индексация
С 1 января 2025 года страховые пенсии проиндексированы на 7,3 %, а с 1 февраля — еще на 2,2%. Всего с 2025 года пенсии проиндексированы на 9,5%.
При этом сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.
То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП.
Пример
У самарского пенсионера пенсия была 14 000 руб., а ПМП на 2025 год в регионе — 14 335 руб.
В 2025 году прошла индексация на 9,5% и пенсия стала 14 000 х 1,095 = 15 330 руб. Это больше, чем ПМП на 2025 год.
Но сравнение с ПМП идет до индексации.
Поэтому пенсионер получит соцдоплату. ФСД = 14 335 – 14 000 = 335 руб.
Всего в 2025 году этот пенсионер будет получать 15 330 (проиндексированная пенсия) + 335 (соцдоплата) = 15 665 руб.
Прожиточный минимум: таблица
Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2025 год, а также (для сравнения) его размер в 2024 и 2023 годах.
Субъект РФ
ПМП в 2025 году
ПМП в 2024 году
ПМП в 2023 году
В целом по России
15 250
13 290
12 363
Центральный федеральный округ
Белгородская область
12 811
11 164
10 385
Брянская область
14 030
12 387
11 854
Владимирская область
14 793
12 891
11 992
Воронежская область
13 420
11 768
11 261
Ивановская область
14 335
12 492
11 497
Калужская область
14 641
12 758
11 868
Костромская область
14 030
12 227
11 502
Курская область
13 268
11 831
11 036
Липецкая область
12 657
11 177
10 665
Орловская область
14 183
12 359
11 497
Рязанская область
13 573
11 828
11 015
Смоленская область
15 098
13 024
11 992
Тамбовская область
12 784
12 292
11 763
Тверская область
14 945
12 891
11 992
Тульская область
15 250
13 290
12 239
Ярославская область
15 250
13 024
11 868
Москва
17 897
16 964
16 257
Московская область
16 600
15 735
14 858
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
16 928
16 066
15 374
Республика Коми
17 538
15 961
15 158
Архангельская область
17 690
15 416
14 341
Ненецкий а.о.
25 275
24 101
23 063
Вологодская область
15 403
13 423
12 486
Калининградская область
15 708
13 689
12 733
г. Санкт-Петербург
16 623
14 220
12 981
Ленинградская область
16 318
13 954
12 733
Мурманская область
21 835
20 995
20 188
Новгородская область
14 945
13 024
12 116
Псковская область
15 098
13 156
12 239
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
13 878
12 093
11 250
Республика Ингушетия
14 335
12 492
11 621
Кабардино-Балкарская Республика
16 318
14 220
13 228
Карачаево-Черкесская Республика
14 335
12 359
11 374
Республика Северная Осетия-Алания
13 726
11 961
11 127
Чеченская Республика
14 641
12 758
11 868
Ставропольский край
13 726
11 961
11 127
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
13 115
11 429
10 632
Республика Калмыкия
14 945
12 758
11 744
Краснодарский край
14 641
12 758
11 868
Астраханская область
14 793
12 891
11 992
Волгоградская область
13 115
11 429
10 660
Ростовская область
14 335
12 492
11 621
Республика Крым
14 793
12 891
11 992
г. Севастополь
15 556
13 555
12 486
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
13 573
12 530
11 990
Республика Марий Эл
13 420
11 695
10 879
Республика Мордовия
12 963
11 462
11 021
Республика Татарстан
12 963
11 296
10 508
Удмуртская Республика
13 573
11 828
11 003
Чувашская Республика
13 268
11 562
10 632
Кировская область
13 573
12 028
11 358
Нижегородская область
14 335
12 492
11 621
Оренбургская область
13 268
11 562
10 755
Пензенская область
12 811
11 246
10 660
Пермский край
14 030
12 227
11 374
Самарская область
14 335
12 492
11 621
Саратовская область
12 811
11 164
10 385
Ульяновская область
13 573
11 828
11 003
Уральский федеральный округ
Курганская область
14 335
12 492
11 621
Свердловская область
15 098
13 156
12 116
Тюменская область
15 250
13 290
12 363
Челябинская область
14 030
12 280
11 808
Ханты-Мансийский а.о.-Югра
18 334
17 629
16 951
Ямало-Ненецкий а.о.
20 893
18 714
17 994
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
14 488
12 492
11 621
Республика Тыва
15 403
13 423
12 486
Республика Хакасия
15 556
13 555
12 610
Алтайский край
13 573
12 608
12 065
Красноярский край
16 928
14 752
13 722
Иркутская область
16 165
14 087
13 105
Кемеровская область
13 878
12 093
11 250
Новосибирская область
14 945
13 173
12 666
Омская область
13 268
11 802
11 348
Томская область
14 945
13 024
12 441
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
16 623
14 486
13 475
Республика Саха (Якутия)
23 028
20 067
18 667
Приморский край
18 148
15 815
14 711
Хабаровский край
18 605
17 146
16 486
Амурская область
17 538
15 328
14 660
Забайкальский край
17 843
15 549
14 464
Камчатский край
26 841
23 738
22 694
Магаданская область
26 535
23 124
21 511
Сахалинская область
20 741
18 074
16 813
Еврейская авт.обл.
19 063
17 359
16 664
Чукотский а.о.
39 803
34 686
30 906
г. Байконур
15 250
13 290
12 363
ДНР
14 335
12 492
9 643
ЛНР
14 335
12 492
9 643
Запорожская область
14 793
12 891
10 014
Херсонская область
14 793
12 891
10 014
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