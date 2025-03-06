Какие налоги ИП должен уплачивать с зарплаты сотрудников

Если ИП только зарегистрировался, то может быть неясно: какие налоги уплачивать с зарплаты сотрудников и как рассчитывать страховые взносы.

У ИП с сотрудниками все точно так же, как и у организаций. При выплате зарплаты предприниматель выступает налоговым агентом по НДФЛ, поэтому он обязан удерживать налог и перечислять его в бюджет. Ставки НДФЛ зависят от резидентства и размера доходов.

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Ставки у налоговых резидентов варьируются от 13% до 22% по п. 1 ст. 224 НК, у нерезидентов (кроме исключений) ставка 30% согласно п. 3 аналогичной нормы. К исключениям относятся граждане ЕАЭС и иностранцы с патентами. У них действуют такие же ставки, как и у налоговых резидентов — от 13% до 22%, в зависимости от дохода.

ИП также обязан уплачивать страховые взносы в ИФНС, в общем случае ставка — 30%. Но если предприниматель есть в реестре МСП, то с доходов, свыше 1,5 МРОТ в месяц ставка взносов составляет 15% в соответствии с пп. 17 п. 1 и п. 2.4 ст. 427 НК.

А еще уплачиваются взносы в СФР по страхованию от несчастных случаев и травматизму, тариф устанавливает СФР по основному коду ОКВЭД , указанному в ЕГРИП.