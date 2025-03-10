Как зачитывать авансы в целях учета НДС

Чтобы данные у поставщика и организации сходились, можно вручную проставлять зачет авансов. Разбираемся: как правильно это делать — в целом по договору или по счетам.

Порядок зачета авансов обычно прописывается в договоре с контрагентом. Там может быть прописано, что учет ведется в целом по договору или по счетам. Этот момент имеет принципиальное значение для взаиморасчетов с контрагентом и для учета НДС.

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По п. 6 ст. 172 НК при поступлении аванса поставщик должен начислить НДС с аванса, но к вычету он может принять налог только с даты отгрузки соответствующих товаров, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной оплаты (частичной оплаты) согласно условиям договора. Может оказаться, что поставщик сделал отгрузку по неоплаченному счету, а значит у него нет права на вычет НДС с аванса по другому счету.

При этом поставщик в течение 5 дней со дня поступления аванса должен выставить покупателю счет-фактуру и зарегистрировать его в книге продаж в том квартале, когда он получил предоплату. Покупатель регистрирует счет-фактуру в книге покупок и на его основе принимает НДС к вычету.