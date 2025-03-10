ФНС говорит, что в платежках по ЕНП много ошибок, а бухгалтеры ругаются на сальдо ЕНС. 🤜🤛«Ночной бухгалтер» № 1887

В ФНС напомнили, как правильно заполнять платежку по единому налоговому платежу и какие ошибки совершают чаще всего.

Часто бухгалтеры вместо ИНН МИ ФНС по управлению долгом указывают ИНН самой компании. Вместо КБК ЕНП 18201061201010000510 иногда указывают КБК конкретных налогов. Ошибаются в номере счета получателя, указывая счет территориального органа Федерального казначейства вместо номера счета УФК по Тульской области (40102810445370000059).

Бухгалтеры говорят, что налоговикам стоит и на себя обратить внимание, ведь с сальдо ЕНС постоянно возникают проблемы.