ФНС говорит, что в платежках по ЕНП много ошибок, а бухгалтеры ругаются на сальдо ЕНС. 🤜🤛«Ночной бухгалтер» № 1887

Сегодня в выпуске:
Как не отправить платеж на ЕНП «на деревню, дедушке».
Госдума собирается внести очередные изменения в ТК.
Налоговикам утерли нос: суд счел, что требование о предоставлении оброток, карточек счетов и инвентаризационных документов незаконны.
Вам на карту пришли деньги от неизвестного: что делать?
Мем дня.
Налоговая: платите ЕНП нормально, бухгалтеры: сами перестаньте ошибаться в ЕНС
В ФНС напомнили, как правильно заполнять платежку по единому налоговому платежу и какие ошибки совершают чаще всего.
Часто бухгалтеры вместо ИНН МИ ФНС по управлению долгом указывают ИНН самой компании. Вместо КБК ЕНП 18201061201010000510 иногда указывают КБК конкретных налогов. Ошибаются в номере счета получателя, указывая счет территориального органа Федерального казначейства вместо номера счета УФК по Тульской области (40102810445370000059).
Бухгалтеры говорят, что налоговикам стоит и на себя обратить внимание, ведь с сальдо ЕНС постоянно возникают проблемы.
⚡ Открываем запись на новый курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО»
В 2025 году бухгалтеры столкнулись с большим количеством изменений в работе. Пришлось привыкать к новым ставкам НДФЛ, налога на прибыль, заново изучать 1С и нововведения в НК и ТК.
Подробно все изменения 2025 года по налогам, учету и составлении отчетности — мы собрали в новом курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».
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Хотят изменить правила для испытательного срока при приеме на работу
Законодатели хотят расширить список тех, кто не будет проходить испытательный срок при устройстве на работу. Кроме беременных и мам с детьми до 1,5 лет, в перечень войдут многодетные, а также одинокие родители с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами.
😉 Совет от редакции:
Уже сдали бухгалтерскую отчетность? Для тех, кто хочет сделать это без ошибок — вебинар с экспертом 19 марта.
ФНС не может штрафовать за непредоставление необязательных документов
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил штрафы, наложенные МИФНС на организацию за непредставление документов в ходе проверки НДС.
Налоговики потребовали представить им оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов по контрагентам и документы по инвентаризации, ссылаясь на статьи 54 и 313 НК. За отказ организация была оштрафована по ст. 126 НК. Суд решил, что компания не обязана была составлять отдельные регистры, закон не обязывает ее это делать, а акты инвентаризации не подтверждают дату возникновения долга перед контрагентами. Инспекция также не пояснила, как определила количество недостающих документов, необходимое для расчета штрафа.
💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Осталось всего несколько дней до самого яркого мероприятия весны — Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025», которая пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного отправителя
Киберполиция МВД дала рекомендации, как поступить, если вам на карту поступили деньги, а отправитель вам не знаком.
Для начала не торопитесь кричать «Ура!» и тратить неожиданное богатство (это называется необоснованное обогащение), да и вообще стоит убедиться, что на карту действительно что-то поступило.
Уже классическим методом обмана стали поддельные смс о зачислении денег, после которых вам поступит звонок от несчастного, ошибшегося номером телефона или карты при переводе. Вас попросят «вернуть» деньги, которые на самом деле никогда к вам и не попадали.
Кроме того, стоит связаться с банком, сообщить о неожиданном поступлении, чтобы служба безопасности могла провести проверку.
Даже если деньги вам действительно были зачислены и отправитель просит перевести их на другой счет — не стоит этого делать. Вы можете неожиданно оказаться участником схемы по транзиту / отмыванию денег, полученных преступным путем.
Если с вами вступили в переписку, начали звонить, постарайтесь записать разговор, сохранить историю общения в мессенджере или смс.
Кстати, даже если вы почти не пользуетесь вашей банковской картой, мошенники все равно могут вас достать.
Комментарий главного редактора:
Пару лет назад мой знакомый рассказал, что его вызвали в полицию повесткой. Оказывается, у него была банковская карта, которой он почти не пользовался, на нее поступало пособие, его он снимал с карточки наличными, даже смс-информирование отключил.
В итоге мошенники раздобыли его данные и пользовались картой для перечисления средств, украденных с чужих счетов, в другую страну. Ему пришлось собирать кучу выписок и других документов, писать объяснительные, чтобы его не обвинили в сговоре с преступниками.
Мем дня
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Ваша скоро увидимся в Москве! редакция
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