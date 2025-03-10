Суд отменил штрафы налоговой за непредставление оборотно-сальдовых ведомостей

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил штрафы, наложенные МИФНС на организацию за непредставление документов в ходе проверки НДС.

Как следует из постановления от 05.02.2025 № 17АП-12832/2024-АК по делу № А60-40063/2024, налоговики потребовали представить им оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов по контрагентам и документы по инвентаризации, ссылаясь на статьи 54 и 313 НК. За отказ организация была оштрафована по ст. 126 НК.

Суд установил, что компания не использовала субсчета, а значит, не вела запрошенные регистры. Инспекция не доказала обязательность их составления и не указала нормативные акты, обязывающие вести такие документы. Суд подчеркнул: сложности в анализе данных из-за метода учета не могут быть основанием для штрафа.

Также суд отметил, что акты инвентаризации не подтверждают дату возникновения долга перед контрагентами. Инспекция не пояснила, как определила количество недостающих документов, необходимое для расчета штрафа.

Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, признав незаконными штрафы за непредставление карточек счетов, оборотно-сальдовых ведомостей и инвентаризационных документов.